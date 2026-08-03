Javier Milei volverá a viajar al exterior esta semana para cumplir una nueva gira por Sudamérica. El presidente tiene previsto visitar Ecuador y Colombia, donde mantendrá reuniones con sus pares Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella, respectivamente, en el marco de una agenda enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación regional.

La primera escala será en Ecuador, donde Milei se reunirá con el presidente Daniel Noboa. Ambos mandatarios ya habían mostrado coincidencias en materia económica y de seguridad, por lo que se espera que profundicen la cooperación entre ambos países y analicen nuevas oportunidades de inversión y comercio.

Luego, el jefe de Estado viajará a Colombia para participar de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el mando del país. La visita marcará un nuevo gesto de respaldo político hacia uno de los dirigentes con los que Milei mantiene afinidad ideológica en la región.

La gira se suma a la intensa agenda internacional que el mandatario viene desarrollando durante este año, con el objetivo de consolidar vínculos con gobiernos aliados y promover inversiones para la Argentina. En las últimas semanas también había confirmado viajes a Brasil y Perú, además de proyectar nuevas visitas a Europa antes de fin de año.

Mientras el Presidente se encuentre fuera del país, parte del Gabinete continuará con la agenda oficial en la Argentina, que incluye reuniones de seguridad y encuentros políticos para avanzar con la estrategia legislativa del oficialismo durante el segundo semestre.