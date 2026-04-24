El Gobierno nacional volvió a posicionarse sobre la disputa por las Islas Malvinas y respondió a recientes declaraciones del Reino Unido, en medio de un escenario internacional atravesado por versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales en el que reafirmó la posición argentina: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El pronunciamiento replicó un texto difundido por el canciller Pablo Quirno.

Desde la Cancillería, Quirno sostuvo que la Argentina mantiene sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Además, señaló que la ocupación británica iniciada en 1833 constituye un hecho contrario al derecho internacional.

El funcionario recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía y, mediante resoluciones específicas, instó a ambas partes a resolverla mediante negociaciones bilaterales.

En ese sentido, el canciller mencionó que organismos internacionales y regionales reiteraron ese llamado, entre ellos el Comité de Descolonización de la ONU, la OEA, el Mercosur y la Celac.

Quirno también rechazó el argumento británico basado en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. Sostuvo que la Argentina no reconoce a esa población como sujeto de ese derecho en el marco de la disputa territorial.

El cruce diplomático se produjo luego de declaraciones de voceros del gobierno británico, que reafirmaron su posición histórica sobre la soberanía de las islas y el derecho de los isleños a decidir su estatus político.

En paralelo, versiones periodísticas indicaron que Estados Unidos podría revisar su postura tradicional de neutralidad en el conflicto, lo que sumó un nuevo elemento al escenario internacional.

El Gobierno argentino también cuestionó las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, al considerar que se realizan sin autorización y en contravención de resoluciones internacionales.

El pronunciamiento oficial concluyó con la reiteración de la disposición argentina a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido, con el objetivo de alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.