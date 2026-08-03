El presidente Javier Milei descartó que el Estado impulse un rescate para las personas que no pueden afrontar sus deudas y sostuvo que ese tipo de situaciones deben resolverse entre las partes involucradas, sin intervención estatal.

En declaraciones televisivas, el mandatario planteó que las obligaciones financieras forman parte de acuerdos voluntarios entre particulares. "La pregunta es: si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de aquí. Un acuerdo privado. Y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. ¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?", expresó.

En esa línea, agregó: "¿Le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? Después decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien".

Milei remarcó que el Gobierno promueve mecanismos para que las entidades financieras refinancien las deudas, pero insistió en que no corresponde una asistencia estatal. "Eso es un problema entre privados. A mí me parece bárbaro, de hecho, nosotros fomentamos que refinancien", afirmó.

Como parte de su argumentación, también vinculó la mejora de algunas variables financieras con la política económica del Ejecutivo. "No se olvide que el riesgo país después de la elección era de 1.500 y hoy está en 420", señaló.

Las declaraciones del Presidente se producen en un contexto de aumento de la morosidad y van en línea con lo expresado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también descartó medidas de rescate para los deudores.

Durante otra entrevista radial, Milei también rechazó las encuestas que reflejan dificultades económicas en los hogares argentinos. "Las encuestas tienen los problemas de las encuestas, que tienen sesgo, de cómo se plantean las preguntas", sostuvo.

Además, defendió los resultados de su gestión al asegurar que la pobreza disminuyó desde su llegada al Gobierno. "Cuando asumimos era del 57% y hoy es del 29%. Eso quiere decir que el 28% de los argentinos salió de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos que están mejor", afirmó.

Finalmente, reconoció que persisten dificultades económicas, aunque aseguró que la situación mejoró respecto del inicio de su mandato. "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos", concluyó.