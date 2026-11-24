El presidente Javier Milei recibió este martes 24 de noviembre a su par de Polonia, Karol Nawrocki, en la Casa Rosada, donde mantuvieron una reunión bilateral para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. El encuentro tuvo un componente histórico, ya que se trata de la primera visita oficial de un mandatario polaco a la Argentina en 31 años.

La reunión se desarrolló en el despacho presidencial y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino, Pablo Quirno. El mandatario europeo llegó antes del mediodía y fue recibido con una ceremonia de honor en la explanada de la Casa Rosada, a cargo de la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Posteriormente, Nawrocki saludó a Milei en el Salón Blanco y ambos se trasladaron al despacho presidencial. Durante la visita también protagonizaron una fotografía junto a la motosierra dorada, uno de los símbolos de la gestión libertaria.

Los temas que abordaron Milei y el presidente de Polonia

Uno de los principales ejes de la reunión estuvo relacionado con la posibilidad de ampliar el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de inversión. Entre los sectores de interés aparecen la energía, la agroindustria, la tecnología y la defensa.

Según informó la Presidencia de Polonia después del encuentro, también se analizaron posibilidades concretas de cooperación en el mercado argentino para empresas polacas, particularmente en el área de equipamiento militar y en materia de geología.

Otro de los puntos destacados fue el escenario internacional y la participación de ambos países en los principales espacios de discusión económica. En ese sentido, Milei expresó su respaldo a la intención de Polonia de incorporarse como miembro permanente del Grupo de los 20 (G20).

El apoyo argentino representa un gesto diplomático importante para el gobierno de Nawrocki, que busca ampliar su participación en el foro internacional más allá de la representación que actualmente tiene a través de la Unión Europea.

Los mandatarios acordaron continuar las conversaciones durante la próxima cumbre del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Una visita histórica después de 31 años

La llegada de Karol Nawrocki a la Argentina marca un acontecimiento particular en la relación bilateral. La última vez que un presidente polaco había visitado oficialmente el país fue en 1995, cuando lo hizo Lech Wałęsa.

Nawrocki asumió la presidencia de Polonia en 2025 y mantiene un perfil nacionalista y conservador, con posiciones políticas que presentan coincidencias con las del mandatario argentino en distintos debates internacionales.

La visita también tuvo un componente vinculado con la comunidad polaca en Argentina. Según las autoridades de ese país, alrededor de 200.000 personas de origen polaco viven en territorio argentino.

Antes de su encuentro con Milei, Nawrocki participó de actividades con representantes de esa colectividad y rindió homenaje al general José de San Martín. Luego de su paso por Buenos Aires, continuará su gira sudamericana en Chile.