El presidente Javier Milei iniciará este lunes una nueva gira internacional con una fuerte señal política hacia la región. El mandatario viajará a Perú para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, en una visita que busca ratificar el respaldo del Gobierno argentino a una de las principales referentes de la derecha latinoamericana.

Milei partirá desde Buenos Aires a las 20 y llegará a Lima para desarrollar una agenda oficial que comenzará este martes con una reunión bilateral junto a la presidenta electa, pocas horas antes de que asuma formalmente el mando del país.

El encuentro entre ambos mandatarios está previsto para las 11 de Perú, las 13 de Argentina. Allí abordarán temas vinculados a la relación bilateral y al escenario político regional, en un contexto en el que la Casa Rosada busca consolidar alianzas con administraciones afines desde el punto de vista ideológico.

Tras esa reunión, Milei asistirá a las 12.45 a la ceremonia de juramentación y toma de mando supremo de Fujimori, que se realizará en la sede del Congreso peruano y marcará el inicio de una nueva etapa política en ese país.

Una agenda regional con aliados ideológicos

La visita a Lima forma parte de una estrategia internacional que el Gobierno nacional pretende profundizar durante las próximas semanas, con una serie de encuentros destinados a fortalecer los vínculos con dirigentes y gobiernos de derecha de América Latina.

En ese marco, Milei tiene previsto mantener una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y posteriormente viajar a Colombia para participar de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella.

Desde la Casa Rosada entienden que estos viajes consolidan una agenda común con gobiernos que comparten posiciones en materia económica, política y de inserción internacional.

Antes de finalizar su paso por Perú, el Presidente también participará de una actividad académica. A las 16 recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres, donde además brindará un discurso de agradecimiento ante las autoridades de esa institución.

Con esta visita, Milei inaugura una nueva etapa de su agenda exterior, en la que buscará reforzar su presencia en la región y estrechar relaciones con mandatarios y dirigentes alineados con su visión política y económica.