El presidente Javier Milei llegó este jueves 1 de octubre al Palacio del Elíseo, en París, donde fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, para mantener un encuentro bilateral. La reunión forma parte de su visita oficial a Francia, en el marco de la Argentina Week, un evento que busca atraer inversiones extranjeras y promover oportunidades comerciales para el país.

El mandatario argentino arribó a la sede del Gobierno francés acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al descender del vehículo, fue recibido por Macron con un abrazo, mientras una formación militar acompañaba la ceremonia de bienvenida.

Karina Milei, por su parte, saludó a Brigitte Macron, esposa del presidente francés. Tras intercambiar unas palabras, ambos mandatarios y sus acompañantes subieron las escalinatas del palacio y posaron para las fotografías oficiales.

Luego del recibimiento, estaba prevista una reunión privada entre los dos presidentes, seguida de un encuentro de trabajo más amplio con integrantes de sus respectivos gabinetes y empresarios invitados.

La delegación argentina está integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Milei busca inversiones en la Argentina Week

El encuentro con Macron se produjo después de que Milei encabezara una de las actividades centrales de la Argentina Week, desarrollada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su exposición ante empresarios, banqueros e inversores internacionales, el presidente defendió el programa económico de su Gobierno y aseguró que su objetivo es convertir a la Argentina en uno de los países con mayor libertad económica del mundo.

"Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece", expresó el mandatario durante su presentación.

Además, sostuvo que su administración dispone de una "bazuca" de 75.000 millones de dólares para enfrentar eventuales situaciones de inestabilidad durante el proceso electoral. También proyectó que 2028 podría convertirse en el mejor año económico del país si consigue la reelección en 2027.

La visita a Francia cuenta con la participación de 13 gobernadores argentinos, entre ellos el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, quien integra la comitiva con el objetivo de promover oportunidades de inversión para la provincia, especialmente en sectores como la minería y la energía.

La agenda presidencial continuará hasta el viernes 2 de octubre, cuando está prevista la participación de Milei en nuevas actividades económicas antes de emprender el regreso a la Argentina.