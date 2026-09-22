Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Nueva York. El encuentro está previsto para el jueves a las 17, hora argentina, luego de la participación del Presidente en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión se producirá en medio de las gestiones del Gobierno argentino para sumar respaldos internacionales a su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, fuentes oficiales citadas por TN señalaron que no esperan nuevos pronunciamientos en el corto plazo.

Malvinas, en el contexto del encuentro

La bilateral tendrá además como contexto el proyecto petrolero Sea Lion. Una de las empresas involucradas es la israelí Navitas Petroleum, que participa junto a la británica Rockhopper. El Gobierno argentino cuestionó el desarrollo y anunció medidas contra empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en el área disputada.

El gobierno israelí había señalado previamente que Navitas es una compañía privada y que el Estado de Israel no participa de su proyecto.

Una vez finalizada la bilateral, Milei y Netanyahu tienen previsto participar de un encuentro más amplio con otros líderes latinoamericanos.

La agenda de Milei en Nueva York

Antes del encuentro con Netanyahu, Milei tiene prevista una extensa agenda. El miércoles a las 12, hora argentina, hablará ante la Asamblea General de la ONU. Luego participará de una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y mantendrá un encuentro con empresarios vinculados al Consejo de las Américas.

Para el jueves, además de la bilateral con Netanyahu, está programada una exposición del Presidente en The Economic Club of New York a las 13. El regreso a la Argentina está previsto para esa misma noche.