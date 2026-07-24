El presidente Javier Milei iniciará este viernes una nueva gira por Sudamérica con una visita oficial a Brasil, donde desarrollará una intensa agenda política que incluirá reuniones con referentes de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la recepción de una importante distinción otorgada por el Estado de San Pablo.

El mandatario argentino llegará durante la noche a la ciudad de San Pablo y el sábado encabezará las actividades oficiales. La jornada comenzará alrededor de las 9 con su arribo al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno estadual, donde será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas.

Durante la ceremonia, Milei será condecorado con la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que concede el Estado de San Pablo. Del acto también participará el intendente de la ciudad, Ricardo Nunes, y está previsto que las autoridades pronuncien breves discursos tras la imposición de la insignia.

Finalizada la ceremonia, el jefe de Estado mantendrá una reunión de trabajo junto a Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales referentes del Partido Liberal brasileño. Según trascendió, el encuentro estará centrado en temas vinculados con la agenda bilateral.

La visita concluirá en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde Milei participará de la Convención Nacional del Partido Liberal. Allí volverá a coincidir con Flávio Bolsonaro, aunque no podrá reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro, luego de que la Justicia brasileña rechazara un pedido que impedía concretar ese encuentro.

Continuará la gira por Perú, Colombia y Ecuador

Tras su paso por Brasil, el Presidente continuará con una agenda internacional que incluirá varias escalas en la región.

La próxima parada será Perú, donde participará de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta. Posteriormente viajará a Colombia, donde el 7 de agosto asistirá a la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien derrotó en el balotaje al oficialista Iván Cepeda.

Finalmente, el Gobierno también trabaja en una visita oficial a Ecuador, donde Milei tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa para avanzar en una agenda de cooperación y acuerdos comerciales entre ambos países.