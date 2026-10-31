El presidente Javier Milei viajará este sábado 31 de octubre a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en un acto que contará con la presencia del gobernador provincial, Rolando Figueroa. La actividad está prevista para las 19.30 y coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El mandatario estará acompañado por funcionarios nacionales y referentes de La Libertad Avanza.

La ceremonia se desarrollará en la capital neuquina, donde la congregación dirigida por el pastor Hugo Márquez presentará un nuevo espacio con capacidad para aproximadamente 4.000 personas. El religioso es padre de la senadora nacional Nadia Márquez, una de las legisladoras libertarias cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cómo será la visita de Javier Milei a Neuquén

De acuerdo con el cronograma oficial, el Presidente partirá hacia Neuquén a las 17.30 y tiene previsto arribar al aeropuerto de la capital provincial a las 19.10, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa.

Posteriormente, se trasladará hasta el nuevo auditorio de la iglesia Jesús es Rey, donde los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo lo recibirán para participar de la ceremonia inaugural.

El acto comenzará a las 19.30 y está previsto que Milei pronuncie unas palabras ante los asistentes.

La actividad también contará con la participación de Karina Milei y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de representantes religiosos y dirigentes políticos.

Una vez finalizada la ceremonia, integrantes de distintas organizaciones evangélicas realizarán una oración y bendición para el mandatario y las autoridades presentes.

La visita presidencial será breve, ya que el vuelo de regreso a Buenos Aires está programado para las 20.45.

La iglesia vinculada a una senadora libertaria

El templo Jesús es Rey está dirigido por Hugo Márquez, padre de Nadia Márquez, senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén.

La legisladora mantiene un vínculo político cercano con Karina Milei y forma parte del armado oficialista en el Congreso nacional.

La inauguración del nuevo auditorio representa un acontecimiento importante para la comunidad religiosa, debido a que permitirá ampliar la capacidad de convocatoria de la congregación.

En sus redes sociales, los responsables de la iglesia expresaron su entusiasmo por la apertura del espacio, que estará destinado a celebraciones, encuentros religiosos y actividades comunitarias.

La ceremonia se realizará precisamente durante el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha dedicada a reconocer la presencia y el aporte de estas comunidades religiosas en Argentina.

El vínculo entre Milei y las iglesias evangélicas

No será la primera oportunidad en la que el Presidente participe de una inauguración vinculada con una congregación evangélica.

El 5 de julio de 2025, Milei viajó a Resistencia, Chaco, para asistir a la apertura del templo Portal del Cielo, considerado uno de los espacios religiosos más grandes del país.

Durante su gestión, el mandatario también mantuvo encuentros con pastores y representantes de organizaciones evangélicas, tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos.

La participación en este tipo de actividades forma parte del vínculo que el Gobierno nacional sostiene con distintos sectores religiosos.

Un nuevo encuentro con el gobernador Rolando Figueroa

La visita a Neuquén también tendrá importancia política por la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien mantiene una relación de diálogo con la administración nacional.

Hace aproximadamente dos semanas, Milei estuvo en la provincia para participar de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde destacó el potencial energético de Vaca Muerta y elogió la gestión del mandatario provincial.

En aquella oportunidad, el Presidente valoró que Figueroa respaldara el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas económicas impulsadas por el Gobierno para atraer inversiones privadas.

La relación entre ambos dirigentes adquiere relevancia de cara al escenario electoral de 2027, mientras La Libertad Avanza busca ampliar sus alianzas provinciales.

En paralelo, el oficialismo necesita respaldos en el Congreso para avanzar con sus proyectos legislativos, entre ellos la reforma electoral, que enfrenta dificultades para reunir los consensos necesarios.

De esta manera, la inauguración del auditorio evangélico reunirá a Milei y Figueroa en una actividad religiosa que también tendrá repercusiones políticas por la presencia de representantes del Gobierno nacional y dirigentes provinciales.