El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Perú para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta del país. El mandatario partirá rumbo a Lima acompañado por parte de su gabinete y desarrollará una agenda oficial que combinará actividades protocolares, reuniones bilaterales y un reconocimiento académico.

La actividad comenzará el martes con un encuentro privado entre Milei y Fujimori en el Palacio de Gobierno. Allí abordarán temas vinculados a la relación bilateral, la integración regional y las políticas económicas que ambos gobiernos impulsan. Más tarde, el jefe de Estado argentino participará de los actos oficiales por el traspaso de mando junto a otros presidentes y representantes extranjeros invitados a la ceremonia.

Durante su estadía, Milei también recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por una universidad peruana. En ese marco brindará una conferencia en la que expondrá sobre libertad económica, reformas estructurales y el rumbo de su gestión, ejes que ha repetido en sus presentaciones internacionales durante el último año.

La visita a Perú se produce pocos días después del encuentro que el Presidente mantuvo en Buenos Aires con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y luego de su paso por Brasil. De esta manera, el Gobierno continúa con una intensa agenda internacional en busca de fortalecer vínculos políticos y económicos con distintos países de la región.

Según informó la Casa Rosada, una vez finalizadas las actividades oficiales, Milei regresará a la Argentina el mismo martes para retomar su agenda de gestión. El viaje será uno de los últimos compromisos internacionales del Presidente antes de concentrarse en la campaña para las elecciones legislativas nacionales.