El presidente Javier Milei volverá a viajar a España los próximos 4 y 5 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en Madrid. La visita se producirá apenas dos semanas después de su último paso por el país europeo, cuando protagonizó un fuerte enfrentamiento político con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Según confirmaron fuentes de la Presidencia argentina a Infobae, el mandatario asistirá al encuentro internacional que reunirá a distintos líderes iberoamericanos. Será su octavo viaje a España desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2023 y el primero destinado a participar de una cumbre multilateral en ese país.

La nueva visita estará marcada por las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Madrid, que volvieron a profundizarse el pasado 21 de octubre, cuando Milei participó de un foro económico y lanzó duras críticas contra Sánchez.

Durante aquella presentación, el Presidente argentino calificó al mandatario español de "impresentable dictador", "ladrón" y "corrupto". Además, cuestionó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y expresó su respaldo a dirigentes de la oposición española, entre ellos Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, líder de Vox.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del Gobierno español. El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó públicamente las expresiones de Milei y advirtió que no aceptaría ataques contra sus instituciones ni interferencias en la política interna del país.

Por su parte, Sánchez respondió a través de las redes sociales con un mensaje irónico: "Soy zurdo y a mucha honra", en referencia a las expresiones que suele utilizar el mandatario argentino para cuestionar a dirigentes de izquierda.

Una relación diplomática marcada por los enfrentamientos

Las diferencias entre Milei y Sánchez comenzaron a profundizarse en mayo de 2024, cuando el Presidente argentino participó de un encuentro organizado por Vox en Madrid y realizó declaraciones contra Begoña Gómez, esposa del mandatario español.

En aquella oportunidad, el Gobierno de España llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y posteriormente decidió retirarla, lo que provocó una crisis diplomática entre ambos países.

Aunque con el paso del tiempo se restableció la representación diplomática a nivel de embajadores, los enfrentamientos políticos continuaron.

Pese al nuevo viaje, hasta el momento no está prevista una reunión bilateral entre Milei y Sánchez. De hecho, ambos mandatarios no mantuvieron encuentros oficiales durante las siete visitas anteriores del Presidente argentino a España.

La tensión con Brasil también atraviesa la agenda

La participación de Milei en la Cumbre Iberoamericana también se producirá en medio de otro conflicto diplomático, esta vez con el Gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Las diferencias se intensificaron después de la salida de Flávio Bolsonaro de territorio brasileño a través de Argentina y de la decisión de la administración libertaria de no felicitar formalmente a Lula por su reciente victoria electoral.

Sin embargo, el mandatario brasileño no participará de la cumbre en Madrid por cuestiones de agenda. En su lugar asistirá el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, por lo que no habrá un encuentro entre ambos presidentes.

Mientras tanto, el canciller argentino, Pablo Quirno, participa de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Estados Unidos, donde coincidió con su par brasileño.

De esta manera, el nuevo viaje de Milei a España se suma a una agenda internacional atravesada por diferencias políticas con dos de los principales gobiernos de la región y Europa, mientras se acerca la XXX Cumbre Iberoamericana.