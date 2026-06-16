El presidente Javier Milei volverá a recorrer el interior del país con una serie de actividades políticas previstas para los próximos días en Rosario y Tucumán. La decisión forma parte de una estrategia oficial para reforzar la presencia territorial del Gobierno y recuperar la iniciativa política en medio de la repercusión generada por el denominado "caso Adorni", que volvió a instalar tensiones dentro del escenario político nacional.

Según trascendió, la primera parada será en Rosario, donde el mandatario participará de un acto junto a dirigentes de La Libertad Avanza y referentes provinciales. La actividad buscará consolidar la estructura partidaria en Santa Fe, uno de los distritos considerados estratégicos por el oficialismo de cara a los próximos desafíos electorales.

Posteriormente, Milei viajará a Tucumán para encabezar una nueva actividad política y mantener reuniones con dirigentes locales. En la Casa Rosada consideran que el norte argentino representa una región clave para ampliar la base de apoyo del espacio libertario y fortalecer los acuerdos con sectores afines en las provincias.

Las giras se producirán en un contexto político marcado por las repercusiones del caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni. Aunque desde el Gobierno buscan restarle impacto a la controversia, en el oficialismo reconocen la necesidad de volver a instalar temas de gestión y reforzar el contacto directo con la militancia y los simpatizantes.

La agenda presidencial también apunta a mostrar respaldo a los armados provinciales de La Libertad Avanza, en momentos en que el espacio avanza en negociaciones electorales y en la conformación de estructuras propias en distintos distritos del país. El objetivo es consolidar presencia territorial y evitar depender exclusivamente de alianzas locales.

Fuentes cercanas al Ejecutivo sostienen que los viajes al interior formarán parte de una dinámica que se repetirá durante los próximos meses. La intención es que Milei tenga una participación más activa en las provincias, combinando actividades institucionales con encuentros partidarios y actos políticos.

En el oficialismo consideran que la presencia del Presidente continúa siendo el principal activo electoral del espacio y buscan capitalizar esa imagen en los principales centros urbanos del país. Por eso, la recorrida por Rosario y Tucumán aparece como el primer paso de una agenda federal que podría ampliarse a otras provincias durante el segundo semestre.