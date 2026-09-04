El presidente Javier Milei brindó este jueves una cadena nacional centrada en la causa Malvinas, en la que ratificó el reclamo argentino de soberanía, anunció medidas contra empresas que operen sin autorización en las islas y colocó al Atlántico Sur como una cuestión central para la seguridad nacional.

Durante el mensaje, el mandatario combinó definiciones históricas sobre la soberanía argentina con advertencias a compañías vinculadas a la explotación de recursos naturales, anuncios en materia de Defensa y un llamado a la unidad política frente al reclamo.

Estas fueron 10 de las frases más destacadas de Milei:

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”.

El Presidente reafirmó desde el inicio la posición argentina sobre las islas y sostuvo que forman parte del territorio nacional.

“La causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional.”

Milei buscó colocar el reclamo por fuera de las diferencias partidarias y pidió una posición común de la dirigencia argentina.

“Hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional.”

La afirmación estuvo vinculada al avance de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas, especialmente los relacionados con hidrocarburos.

“Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía.”

Con esa definición, Milei anticipó una batería de acciones contra empresas y actores vinculados a proyectos no autorizados por Argentina.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano.”

El Gobierno adelantó que avanzará con restricciones para las compañías que participen directa o indirectamente en actividades en Malvinas sin autorización argentina.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina.”

La frase estuvo vinculada al anuncio de mayores recursos para el Ministerio de Defensa y al proyecto de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

“Proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional.”

Milei incorporó así al Atlántico Sur dentro de una mirada más amplia de seguridad nacional, que también comprende aspectos militares, económicos y estratégicos.

“Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional.”

Fue una de las definiciones más fuertes del discurso. El Presidente vinculó directamente cualquier nuevo avance sobre las islas con una amenaza a los intereses estratégicos de Argentina.

“Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable.”

Milei sostuvo que el reclamo argentino debe estar respaldado por peso diplomático, capacidad económica y fortaleza militar.

“O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento.”

Con esa frase, el mandatario cerró uno de los tramos más duros del mensaje y presentó la recuperación de Malvinas como parte de una estrategia de largo plazo para Argentina.