La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la causa $LIBRA. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los hechos investigados no encuadraban en las figuras penales analizadas.

La resolución también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis y el resto de los acusados vinculados con el lanzamiento del criptoactivo que Milei promocionó desde su cuenta de X en febrero de 2025.

La decisión llegó después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los 11 investigados. Para la Fiscalía, los elementos reunidos no permitieron acreditar una maniobra de estafa detrás del lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA.

Entre los argumentos se valoró que el proyecto existió, el token fue efectivamente emitido y sus operaciones podían ser rastreadas mediante tecnología blockchain. También se señaló que las pérdidas de los inversores, por sí solas, no alcanzaban para configurar un delito.

Por qué la Justicia descartó una estafa

El análisis tuvo en cuenta las características del mercado de las memecoins, marcado por una fuerte volatilidad y operaciones de alto riesgo. Según el planteo fiscal, los responsables del proyecto no habían garantizado a los compradores una rentabilidad determinada ni estabilidad en el valor del activo.

Otro elemento incorporado al expediente fue la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos a un pedido de cooperación de la Argentina.

Las autoridades estadounidenses informaron que la documentación remitida no aportaba pruebas suficientes para avanzar con las medidas solicitadas. Esa respuesta no implicó un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los involucrados, pero fue incorporada al análisis local.

El origen de la causa $LIBRA

La investigación comenzó tras el lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Milei difundió el proyecto a través de X y el precio del activo subió rápidamente antes de sufrir un fuerte derrumbe pocas horas después.

A partir de las pérdidas registradas por compradores del token se presentaron denuncias para determinar si había existido una estafa y qué relación tenían el Presidente y otros funcionarios con los impulsores del proyecto.

Durante la investigación también fueron analizados los vínculos de Milei y su entorno con empresarios del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Davis y Mauricio Novelli.

El fallo alcanzó a todos los investigados

Además de Javier y Karina Milei, el sobreseimiento benefició a Novelli, Terrones Godoy, Morales, Davis, Chyi Haur Peh, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de Taiano y concluyó que los hechos investigados no configuraban los delitos analizados.

De esta manera, la causa $LIBRA tuvo una resolución favorable para todos los imputados luego de más de un año y medio de investigación judicial.