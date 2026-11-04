El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre a la guerra contra Irán. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario reconoció el impacto del conflicto en el electorado y aseguró que numerosos ciudadanos que habían acompañado a Donald Trump en 2024 decidieron votar por los demócratas.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", expresó Vance, al analizar los resultados que dejaron al oficialismo sin el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

El vicepresidente sostuvo que el principal problema no fue la falta de participación de los simpatizantes republicanos, sino el cambio de postura de una parte del electorado que había respaldado a Trump y a su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024.

Según explicó, los análisis previos a los comicios mostraban niveles de participación relativamente favorables para su partido. Sin embargo, un encuestador de su confianza le había advertido que numerosos votantes republicanos estaban enojados con las decisiones de la administración y tenían previsto apoyar a los candidatos demócratas.

Los cuatro motivos que provocaron el rechazo de los votantes

En su publicación, Vance reveló que los electores que abandonaron al Partido Republicano plantearon cuatro condiciones para recuperar su apoyo: poner fin a la guerra contra Irán, atender el costo de vida y la inflación, priorizar los intereses estadounidenses y modificar la relación de Washington con Israel.

El funcionario también cuestionó a quienes defendieron la continuidad de la ofensiva militar pese a sus consecuencias políticas.

"Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo", sostuvo, al plantear que cualquier debate sobre el futuro republicano debe comenzar por reconocer las razones de la derrota.

Sus declaraciones fueron respaldadas por Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, quien compartió la publicación en X y manifestó su acuerdo con el diagnóstico.

Los demócratas recuperaron el control del Congreso

Las elecciones de medio término representaron un fuerte revés para la administración de Donald Trump. El Partido Demócrata consiguió recuperar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, alterando el equilibrio político de Washington.

Los resultados también reflejaron el creciente malestar de una parte de la ciudadanía por la situación económica, especialmente por el aumento de los precios y las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Por su parte, Trump reconoció que el conflicto con Irán pudo haber influido en la derrota, aunque defendió su decisión de impulsar la ofensiva militar.

El resultado electoral abre un nuevo escenario para la Casa Blanca, que deberá afrontar los próximos dos años de gobierno con un Congreso controlado por la oposición y crecientes cuestionamientos sobre el rumbo de su política exterior.