San Juan volverá a contar con una aerolínea de bajo costo que conectará la provincia con Buenos Aires. Tal como adelantó DIARIO HUARPE, JetSMART confirmó que iniciará sus operaciones el próximo 19 de noviembre con una ruta directa hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

La nueva operación permitirá recuperar una alternativa que había desaparecido del mercado aerocomercial sanjuanino. JetSMART ofrecerá cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes, entre el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y el Aeroparque Jorge Newbery. Los pasajes estarán disponibles desde este miércoles a las 13 y el valor promocional de lanzamiento será desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

La llegada de la compañía forma parte del plan de expansión que la aerolínea anunció recientemente en Argentina y convierte a San Juan en un nuevo destino dentro de su red de vuelos domésticos. La incorporación también busca responder al crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros en la provincia y ampliar las opciones de conectividad tanto para el turismo como para los viajes de negocios y familiares.

Crecimiento del aeropuerto sanjuanino

La incorporación de una nueva empresa coincide con un momento de expansión para el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento. De acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo de 2026 la terminal registró un promedio de 88.000 pasajeros mensuales y, durante el último mes de ese período, se ubicó entre los cinco aeropuertos argentinos con mayor crecimiento.

Ese incremento en el movimiento de pasajeros fue uno de los factores que impulsó la incorporación de nuevas operaciones comerciales en la provincia, que ahora recuperará la oferta de vuelos low cost luego de la salida de Flybondi.

La expansión de JetSMART

Desde el inicio de sus operaciones en Argentina, JetSMART transportó a más de 16 millones de pasajeros y se consolidó como una de las principales aerolíneas de bajo costo del país. Actualmente opera con aviones Airbus A320 y Airbus A321, considerados entre los más modernos de la industria aerocomercial argentina.

La compañía proyecta seguir ampliando su presencia en el mercado nacional y anunció que incorporará nuevas aeronaves hasta alcanzar una flota de 23 aviones durante la temporada de verano de 2027. De ese total, 10 serán Airbus A321, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa, sumar nuevas rutas y acompañar el crecimiento de la demanda en distintos destinos del país, entre ellos San Juan.