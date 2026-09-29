Joaquín Conca tiene 18 años y encontró en la educación y la minería una forma de aportar a San Juan. El joven comenzó a desarrollar charlas destinadas a acercar a las nuevas generaciones a la actividad minera y a las oportunidades que puede generar en la provincia. Ya realizó un primer encuentro, al que asistieron más de 80 jóvenes, y prepara nuevas conferencias para octubre y diciembre.

“Me surgió la idea de pensar qué podía dejar como impacto positivo en la sociedad. La educación me interesa desde hace mucho tiempo y decidí combinarla con un tema que mueve a los jóvenes: el futuro de San Juan”, explicó en San Juan en Noticias, por Radio Mitre, transmitido en GRUPO HUARPE.

El interés por la minería no apareció de manera repentina. El joven contó que comenzó a investigar sobre el sector en diciembre, cuando terminó el secundario y realizó una monografía sobre la actividad. A partir de ese trabajo empezó a llevar el tema a distintos espacios hasta llegar al Ministerio de Minería.

“Este tema lo vengo trabajando desde diciembre. Pude llegar al Ministerio de Minería y al ministro Juan Pablo Perea, quienes me abrieron las puertas y consideraron muy interesante la propuesta. Ahora cuento con su apoyo para este circuito de conferencias”, señaló.

La primera charla se realizó hace menos de dos semanas y estuvo dividida en dos partes. Primero, Juan Pablo Perea conversó con los jóvenes sobre el futuro de San Juan y el rol que pueden tener las nuevas generaciones. Luego participaron trabajadores vinculados con la actividad minera, entre ellos Teo, de Minas Argentinas, y una integrante del Ministerio de Minería.

El mensaje que busca dejar entre los jóvenes

Para Conca, uno de los principales objetivos es que quienes tienen entre 18 y 27 años conozcan las posibilidades que puede ofrecer el sector antes de tomar decisiones sobre su futuro.

“Quiero que los jóvenes escuchen, averigüen y abran el oído. Las puertas que estamos tratando de abrir son para ellos, para que puedan preguntarse cómo involucrarse y pensar que pueden construir su futuro acá”, afirmó.

El joven también apunta a mostrar que las oportunidades no necesariamente están vinculadas con trabajar directamente en los proyectos mineros. “No necesariamente tenés que estar arriba para progresar. Podés analizar qué negocio puede necesitar la minería y armar un emprendimiento relacionado con el sector”, explicó.

Las próximas conferencias serán gratuitas

La segunda y tercera conferencia están previstas para octubre y diciembre. La propuesta contempla sumar personas vinculadas con proyectos como Los Azules y Vicuña, con el objetivo de ampliar las experiencias que se presentan ante los jóvenes.

“Cuando los proyectos estén en su mayor capacidad, va a existir una cadena de valor muy importante en la provincia. Si alguien piensa cinco años antes qué puede ofrecer y desarrolla un emprendimiento, puede encontrar una oportunidad”, sostuvo.

Las charlas son gratuitas y no requieren el pago de una inscripción. Quienes quieran conocer las próximas fechas y cómo participar pueden seguir a Joaquín Conca en Instagram, donde figura como @joacoconca_.