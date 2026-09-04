Tras el reciente mensaje presidencial de Javier Milei vinculado a la causa de las Islas Malvinas, el diputado nacional Jorge Chica salió al cruce de la narrativa oficial con un fuerte análisis que contextualiza el posicionamiento geopolítico internacional del país, advirtiendo sobre el peligro del intervencionismo de Estados Unidos, los intereses corporativos sobre los recursos naturales y la alineación de la administración libertaria con lógicas de corte neocolonial.

En comunicación con DIARIO HUARPE, el legislador del bloque Unión Por la Patria, manifestó que: "La cuestión de las Islas Malvinas es una causa nacional, que cuenta con un consenso profundo en toda nuestra sociedad respecto del legítimo reclamo de soberanía de la Argentina. Por eso, cualquier gobierno tiene la obligación de defender esa causa y sostener firmemente nuestros derechos sobre las islas".

Sin embargo, Chica opinó que el discurso del presidente genera "un fuerte descreimiento" y afirmó que "parece llegar a destiempo, especialmente si tenemos en cuenta determinadas situaciones recientes que han vuelto a poner en valor la cuestión de Malvinas y nuestro reclamo de soberanía.



Uno de esos hechos fue lo ocurrido durante el último Mundial de Fútbol, cuando la causa de Malvinas estuvo presente luego del triunfo frente a Inglaterra. Fue una expresión que volvió a poner ante los ojos del mundo un sentimiento profundamente arraigado en el pueblo argentino".

Pero el otro hecho que lo hace dudar sobre las intenciones reales del mensaje presidencial fue "el rechazo expresado por toda la sociedad frente a la ley de tierras. Ese rechazo marcó una distancia y una brecha que ahora el Gobierno parece querer recuperar. No parece correcto, sin embargo, utilizar una causa tan sensible para todos los argentinos como parte de una fuerte campaña política. La cuestión de Malvinas trasciende a cualquier gobierno y no debería ser utilizada con fines circunstanciales o de propaganda".

"La causa de Malvinas merece ser tratada con seriedad, responsabilidad y coherencia. No admite improvisaciones ni especulaciones políticas. Es una causa nacional, una causa de todos los argentinos", Jorge Chica.

En el plano estrictamente geopolítico y estratégico, el diputado encendió las alarmas sobre un movimiento de extrema gravedad: la posible construcción e instalación de una base naval en Tierra del Fuego con participación o desembarco de los Estados Unidos. "Genera preocupación y sobre la cual debemos prestar especial atención. Todo indica que podría existir una participación o un desembarco de los Estados Unidos en esa zona, en un contexto atravesado por la disputa por los recursos naturales, particularmente el petróleo, y por diferentes intereses geopolíticos".

Por último, remarcó Chica que "hay que ser prudentes respecto del anuncio del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso. Debemos analizarlo con cautela, porque en innumerables ocasiones ha ocurrido que existen enormes diferencias entre lo que se anuncia públicamente y lo que finalmente se concreta en un proyecto de ley".

Y exigió que "la causa de Malvinas merece ser tratada con seriedad, responsabilidad y coherencia. No admite improvisaciones ni especulaciones políticas. Es una causa nacional, una causa de todos los argentinos, y debe ser defendida como tal", sentenció el diputado peronista.

Esta advertencia sobre el enclave militar norteamericano desnuda el trasfondo de una contradicción estructural en la política exterior del gobierno de Milei: mientras se pronuncian consignas declamatorias sobre soberanía, en la práctica se profundiza una alineación automática con los intereses geoestratégicos de Washington, cediendo espacios vitales de la plataforma insular y antártica bajo lógicas que favorecen al neocolonialismo moderno.