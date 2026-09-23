El arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Eduardo Lozano, publicó este miércoles una columna de opinión en el diario La Nación en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Bajo el título “Las flores grises de la primavera”, el religioso reflexionó sobre las distintas formas que puede adoptar la trata de personas y llamó a prestar atención a situaciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por las redes de explotación.

En el artículo, Lozano planteó que la explotación puede permanecer oculta detrás de propuestas que inicialmente parecen oportunidades. Entre ellas mencionó ofertas laborales, propuestas de viajes, relaciones afectivas manipuladoras o promesas de ayuda para quienes atraviesan dificultades económicas.

Según describió, una vez que las personas quedan atrapadas aparecen mecanismos de sometimiento que pueden incluir amenazas, deudas, violencia, aislamiento y distintas formas de explotación física, psicológica, económica o sexual. El arzobispo remarcó que no se trata de situaciones lejanas, sino de una problemática que puede presentarse en distintos ámbitos.

Una fecha vinculada con la historia argentina

Lozano también recordó el origen de la fecha conmemorativa. Cada 23 de septiembre se recuerda el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la sanción en Argentina de la denominada Ley Palacios, en 1913.

La norma fue la primera legislación del mundo en establecer como delito promover o facilitar la prostitución de mujeres y contempló medidas para la protección de las víctimas.

En su reflexión, el arzobispo sostuvo que es necesario evitar que las víctimas sean consideradas responsables de las situaciones que atraviesan. También planteó que la prevención requiere fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios donde las personas puedan pedir ayuda y ser acompañadas.

El impacto de las nuevas tecnologías

Otro de los puntos abordados por Lozano fue la denominada “esclavitud cibernética”. El religioso señaló que las nuevas tecnologías generaron nuevas modalidades de captación y explotación, entre ellas casos de personas reclutadas mediante falsas ofertas laborales y posteriormente obligadas a participar en estafas en línea u otras actividades bajo amenazas y vigilancia.

Además, vinculó la problemática con situaciones de vulnerabilidad que atraviesan adolescentes y jóvenes, como las deudas derivadas de apuestas en línea y otras formas de presión que pueden derivar en explotación.

En el cierre de la columna, Lozano planteó que enfrentar estas situaciones requiere colocar en el centro la dignidad y los derechos de las personas. “Construir la Civilización del amor implica rechazar toda forma de dominio que convierta a un ser humano en objeto de uso”, escribió.