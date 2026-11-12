El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la polémica por la carpa VIP instalada durante la misa que el papa León XIV encabezó en Palermo y defendió la decisión de disponer espacios exclusivos para autoridades, invitados y personas vinculadas con la organización. Sin embargo, reconoció que algunos detalles del servicio gastronómico fueron innecesarios.

"Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", sostuvo el mandatario porteño durante una entrevista radial, al ser consultado por las críticas que generaron las imágenes del sector reservado.

La controversia comenzó después de que se difundieran fotografías y videos de las instalaciones montadas cerca del Monumento de los Españoles. En ese espacio había mesas, sillas, atención de mozos y distintas opciones de comida para empresarios, dirigentes políticos, funcionarios y figuras del espectáculo que participaron de la celebración.

Las imágenes generaron cuestionamientos por el contraste con la situación de miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país y debieron esperar durante horas, en muchos casos a la intemperie, para presenciar la misa del Pontífice.

Frente a las críticas, Macri rechazó que se tratara de un despliegue de lujo extraordinario. "Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", afirmó.

En su explicación, señaló que las carpas también estaban destinadas a integrantes de la Iglesia, autoridades y trabajadores que participaron del operativo. Según argumentó, las restricciones de circulación y los cortes de tránsito obligaban a muchas de esas personas a permanecer durante varias horas en el lugar.

Los cuestionamientos por la carpa VIP llegaron al Congreso

La polémica también tuvo repercusiones políticas. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles de la organización de los espacios exclusivos durante la visita papal.

Entre los puntos planteados, solicitó información sobre los criterios utilizados para seleccionar a los invitados, quiénes autorizaron las ubicaciones preferenciales y qué organismos participaron de las contrataciones.

Además, pidió conocer el costo total de los servicios, el catering, las carpas, el mobiliario y la seguridad, junto con la identificación de los proveedores y el origen de los fondos utilizados.

De esta manera, la discusión por la carpa VIP dejó de estar centrada solamente en la comida ofrecida a los invitados y abrió interrogantes sobre los gastos, las invitaciones y la organización de uno de los acontecimientos más convocantes de la visita de León XIV a la Argentina.