El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró el anuncio del Vaticano y la Cancillería argentina sobre la próxima visita del papa León XIV y destacó la importancia que tendrá su llegada a la capital argentina.

A través de sus canales oficiales, el mandatario porteño expresó su alegría por el acontecimiento y aseguró que Buenos Aires se prepara para recibir al pontífice.

“Con enorme alegría Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad León XIV. Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir”, manifestó Macri.

El jefe de Gobierno también remarcó el carácter histórico de la visita y el orgullo que representa para la Ciudad formar parte de la agenda del Papa.

“Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país. ¡Te esperamos!”, concluyó en su mensaje dirigido a la Santa Sede.

La Ciudad ya prepara el operativo

Mientras crece la expectativa por la llegada de León XIV, el Ministerio de Seguridad porteño y distintas áreas del Gobierno de la Ciudad ya comenzaron a trabajar en la planificación del operativo que acompañará la visita.

Las tareas incluyen la organización de los dispositivos de prevención, seguridad, ordenamiento del tránsito y logística general.

La llegada de la comitiva del Vaticano requerirá además una coordinación entre las fuerzas de seguridad porteñas y el Gobierno nacional, debido a los distintos traslados y actividades que forman parte de la agenda oficial.

La planificación apunta a garantizar el normal desarrollo de las actividades y, al mismo tiempo, mantener el orden en las zonas que concentren una mayor cantidad de personas.

Actividades multitudinarias en Buenos Aires

Según la información conocida, la agenda del Papa en la Ciudad contempla actividades institucionales, ceremonias y encuentros multitudinarios.

Entre los puntos previstos aparecen sectores neurálgicos de Buenos Aires, como la Avenida 9 de Julio, donde podrían desarrollarse actividades con una importante concentración de fieles.

El operativo deberá contemplar los desplazamientos del pontífice y de la comitiva durante su estadía en la capital, además de los cortes y desvíos de tránsito que puedan resultar necesarios.

Después de las actividades previstas en Buenos Aires, la agenda de León XIV contempla también traslados hacia Luján y Córdoba.

Expectativa por la visita del Papa

La reacción de Jorge Macri se produjo luego de la confirmación de la visita a través de las gestiones realizadas por la Cancillería argentina y el Vaticano.

Para el Gobierno porteño, la llegada del Papa representa un acontecimiento de relevancia institucional y social, en un contexto de expectativa por el mensaje que pueda transmitir durante su paso por el país.

La Ciudad continuará con las reuniones de coordinación y planificación para definir los detalles del operativo, mientras se espera que avance la organización de la agenda oficial del pontífice.

La visita de León XIV significará además el regreso de un máximo líder de la Iglesia Católica a territorio porteño después de varias décadas, un acontecimiento que el Gobierno de la Ciudad ya calificó como histórico para el país.