La masiva misa que el papa León XIV brindó ante más de 2,5 millones de fieles en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, quedó envuelta en una fuerte controversia en redes sociales y en el ámbito político debido a la instalación de un sector exclusivo para figuras del espectáculo, políticos y empresarios.

Las imágenes de personalidades como Pampita, Yanina Latorre, Flor de la V y Valeria Mazza en las primeras filas expusieron la existencia de una carpa VIP equipada con decoración religiosa, exhibición del manto papal y servicio de catering, generando duras críticas por el contraste con los fieles que aguardaron durante horas bajo el sol.

Ante el revuelo generado, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la medida al señalar que se trató de un evento excepcional con protocolos para recibir a autoridades, periodistas y diplomáticos que debían llegar con antelación, aunque reconoció que las comodidades gastronómicas fueron innecesarias: "Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más, alcanzaba con agua y un café", expresó. Por su parte, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución con un pedido de informes dirigido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno para esclarecer los criterios de invitación, el financiamiento y los costos del montaje y la gastronomía del polémico espacio.