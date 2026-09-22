El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que pedirá el juicio político de la jueza Laura De Marinis luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, el artículo de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil que establece la punibilidad desde los 14 años y sobreseyera a un adolescente acusado de tentativa de robo.

Macri cuestionó públicamente la resolución y aseguró que ya instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con el procedimiento. Además, adelantó que el Gobierno de la Ciudad apelará el fallo. “Es una locura”, sostuvo el jefe de Gobierno durante una entrevista con TN.

El cuestionamiento de Jorge Macri

El mandatario porteño planteó que los magistrados deben aplicar las leyes sancionadas por el Congreso y rechazó los argumentos utilizados por De Marinis. “Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas”, expresó. También señaló que se trata de la primera vez que impulsa un pedido de juicio político contra un magistrado.

La decisión se conoció después de que De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, interviniera en una causa por una tentativa de robo ocurrida el 10 de septiembre. Según la acusación, un grupo de adolescentes habría intentado sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años, quien logró alejarse y pedir ayuda a un policía.

Qué resolvió la jueza

De Marinis declaró inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 respecto del adolescente de 14 años involucrado en el expediente. La norma, sancionada por el Congreso nacional en febrero de 2026 y vigente desde el 5 de septiembre, establece el Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 y hasta antes de cumplir los 18 años.

Entre sus fundamentos, la magistrada sostuvo que, en este caso, someter al adolescente al sistema penal implicaba una respuesta regresiva frente al régimen anterior y consideró que debía aplicarse el principio de proporcionalidad. También señaló que la intervención del sistema penal juvenil debe analizarse de acuerdo con las circunstancias particulares del hecho y del adolescente.

Tras esa decisión, el adolescente fue sobreseído. El fallo puede ser revisado por tribunales superiores si prospera la apelación anunciada contra la resolución.