El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, planteó la necesidad de consolidar un entendimiento entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) con vistas a las elecciones de 2027 y advirtió que la principal amenaza política es el regreso del kirchnerismo.

"Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado, al kirchnerismo, al populismo, un país que quedó devastado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error", afirmó durante una entrevista con Radio Rivadavia.

En ese sentido, sostuvo que, aunque existan diferencias entre ambos espacios, deben prevalecer los puntos de coincidencia. "Puede haber algunas diferencias con LLA, pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado", remarcó.

Relación con el Gobierno nacional

Macri aseguró que el vínculo entre la administración porteña y la Casa Rosada atraviesa un buen momento y consideró que la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete nacional contribuyó a fortalecer esa relación.

Además, puso como ejemplo la reciente aprobación de la Ley Antitrapitos en la Legislatura porteña, una iniciativa que generó coincidencias entre el PRO y los legisladores libertarios.

"Gestionamos bien. En la Ciudad hay una sana discusión en redes sobre si la Ley Antitrapitos fue idea nuestra o de los libertarios. Lo importante es que se aprobó una norma que se debía desde hace mucho tiempo", expresó.

Su relación con Mauricio Macri

El mandatario porteño también se refirió a su vínculo con el expresidente Mauricio Macri, del que aseguró que mantiene un contacto permanente.

"La relación con Mauricio está muy bien. Hablamos habitualmente, nos reunimos para analizar temas de gestión como la reforma del Estado, la baja de impuestos y la desregulación. Él me ayuda a pensar porque tiene mucha experiencia y sigue teniendo un rol muy importante dentro del PRO", señaló.

El escenario para las elecciones de 2027

Las declaraciones de Jorge Macri se producen mientras el oficialismo nacional continúa definiendo su estrategia electoral para 2027.

Dentro de La Libertad Avanza conviven dos posturas respecto de la Ciudad de Buenos Aires: un sector impulsa una alianza con el PRO para evitar dividir el voto no peronista, mientras que otro propone competir con un candidato propio al considerar que el distrito sigue siendo favorable para el espacio libertario.

En ese contexto, las palabras del jefe de Gobierno reflejan su intención de privilegiar un acuerdo político amplio con el objetivo de consolidar un frente común frente al kirchnerismo en las próximas elecciones nacionales.