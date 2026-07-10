El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respondió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que el dirigente estadounidense asegurara que Egipto había sido perjudicado en el partido ante la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

La reacción de Macri ocurrió durante el acto de izamiento de la bandera realizado en Plaza de Mayo por el Día de la Independencia, donde aprovechó la presencia de medios para referirse a la polémica generada por los dichos del funcionario neoyorquino.

“Le diría a Mamdani que no se meta con la Selección, con los muchachos no. Cuando leí, me dieron ganas de contestarle, tipo Messi, andá pa’ allá, bobo”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

La frase utilizada por Macri hizo referencia al recordado cruce de Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022, cuando el capitán argentino respondió a las críticas del neerlandés Wout Weghorst tras el partido de cuartos de final.

La polémica por los dichos del alcalde de Nueva York

Las declaraciones de Zohran Mamdani surgieron durante la presentación de su plan para mejorar el transporte público de Nueva York, denominado “Next stop: fast buses, better service”.

Mientras explicaba los beneficios de la iniciativa, el alcalde utilizó una comparación futbolera para graficar el tiempo que los ciudadanos podrían ahorrar en sus viajes diarios.

“En seis meses habrán pasado 24 horas menos en el colectivo. Por año, habrán ahorrado dos días de viaje. Esto significa desayunar con tu familia, discutir con tus hijos sobre sus partidos de béisbol, llegar a casa para dormir. Esto significa ponerte de acuerdo con tus amigos en que ayer a Egipto le robaron”, afirmó.

El comentario generó repercusión porque hacía referencia al partido entre Argentina y Egipto, donde el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni logró imponerse por 3-2 y avanzar a la siguiente instancia del Mundial.

Mamdani, simpatizante del Arsenal de Inglaterra, nació en Uganda y pasó parte de su infancia y juventud en Sudáfrica y Egipto antes de radicarse en Estados Unidos.