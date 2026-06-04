Jorge Rial reveló cómo se manipulaban los votos en Gran Hermano

El universo de los programas de televisión atraviesa una fuerte sacudida luego de que uno de sus líderes históricos decidiera contar la verdad sobre el detrás de escena. En medio de un clima complejo por una nota de opinión que calificó al ciclo como "El Peor Gran Hermano de todos" y las denuncias de Juliana Furia Scaglione respecto a que "se borraron los votos de su eliminación", Jorge Rial optó por dar luz al asunto.

Durante su programa de streaming, el periodista afirmó que "se manipula todo" y anticipó que "Yo les voy a contar cómo hacíamos nosotros. Cómo hacía yo". Su compañera de aire se sumó a la revelación comentando que "Estamos develando uno de los secretos".

Rial no mostró reparos al decir "Le saco la nariz al payaso, no hay drama" antes de detallar la lógica interna del formato. Según su relato, todo se basa en el manejo de los tiempos y el interés de la audiencia. Explicó que "Cuando se vota, obviamente hay un tiempo para votar. Vos como producción sabés quién te rinde y quién no te rinde".

A esto, Viviana Canosa agregó que "Claro, vos ves el rating, y ves quién garpa y quién no". El conflicto surge cuando un perfil fuerte corre riesgo de abandonar la competencia. El conductor describió que "Y vos ves que se fue ahí por ahí a placa, fue uno que te rinde mucho y puede irse. Y arranca la votación y el que vos querés que se quede, se está yendo".

Para evitar la partida de esos integrantes, se aplicaba una técnica específica de control. Rial detalló que "Entonces, ¿qué hacía yo? Alargaba o acortaba el tiempo de la votación. No había trampa". El exconductor aclaró que "Era acortar los tiempos de votación. Los votos que entraban eran reales", remarcando que se trataba de una maniobra para conservar a las figuras que generaban más repercusión.

También reflexionó sobre la percepción del público y el resultado final del concurso al preguntar "¿quién quiere Gran Hermano que gane?". Sentenció que "Una vez que entraron, no te importa quién gana", reconociendo que a veces el cierre de votación se producía mientras la gente seguía enviando dinero. Por último, la tensión en la casa actual persiste, ya que Santiago del Moro advirtió a los participantes diciendo "Me lo dicen en la carita" respecto a sus quejas.