José Castro analiza intimar a Cinthia Fernández y su pareja tras la denuncia

El abogado de José Castro, Marcelo Fernández, respondió a las acusaciones realizadas públicamente por Cinthia Fernández y su pareja, Roberto Castillo, y anticipó que analiza intimarlos para que se retracten. La llegada de ambos a San Juan está vinculada con la intervención profesional de Castillo en una causa que tiene como protagonista a Facundo Nievas, un exempleado municipal condenado por peculado y cuya defensa busca ahora llevar el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fernández cuestionó la forma en que se difundieron las acusaciones y sostuvo que el planteo tiene un componente mediático. “Esto para nosotros no es más que una cuestión exclusivamente mediática. Cuando uno tiene una verdadera causa de esta naturaleza, lo que menos hace es viralizarla antes de establecer la estrategia por los caminos correctos, que es la Justicia”, afirmó en radio Sarmiento.

La posible intimación

Frente a las acusaciones contra Castro, Fernández confirmó que estudia avanzar con una intimación dirigida a quienes realizaron las declaraciones públicas. “Estoy evaluando seriamente intimarlos a que se retracten, porque están contando una historia para tratar de tapar una realidad”, manifestó.

El abogado también sostuvo que las acusaciones deberán ser acreditadas judicialmente. “Si se afirma que Castro obligaba a Nievas a hacer algo, eso lo van a tener que acreditar”, expresó.

Fernández mencionó además la posibilidad de que determinadas expresiones puedan tener consecuencias legales. “Mínimamente, la señora Cinthia Fernández está cometiendo el delito de calumnia, que es la falsa imputación de la comisión de un delito”, afirmó, aunque aclaró que no quería adelantar las medidas concretas que podrían tomar. “Al contrario de cómo actúa esta gente, no adelanto las medidas. Estamos analizando la situación”, explicó.

El abogado de Castro también rechazó los cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de la condena de Nievas y planteó que las decisiones sobre su situación corresponden al ámbito judicial.

“Si vamos con esa lógica, Castro no solamente está manejando a la Policía de San Juan, sino que está manejando también a los jueces, que son quienes ordenan que se cumpla donde se deba cumplir la pena”, sostuvo.

La llegada de Castillo y Cinthia Fernández

Castillo viajó a San Juan como abogado de Nievas y presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de intentar que la causa llegue a la Corte Suprema. La defensa cuestiona la condena contra el exempleado municipal y sostiene que existe documentación vinculada con el terreno y las obras investigadas que, según su interpretación, no habría sido considerada correctamente durante el proceso.

En paralelo, Castillo presentó una denuncia contra el intendente de Angaco, José Castro. El planteo se relaciona con testimonios atribuidos a Nievas y a otros trabajadores municipales sobre el supuesto uso de recursos públicos para realizar trabajos en propiedades particulares.

Cinthia Fernández acompañó a su pareja durante su llegada a la provincia y participó de la difusión pública de los cuestionamientos. A partir de esas declaraciones, el abogado de Castro salió a responder y puso el foco en el origen de la causa contra Nievas.

“Me parece totalmente improcedente venir a hablar así de una persona. Yo siempre digo, desde que empezó a ocurrir esto, que les contaron la mitad de la historia cuando fueron a buscarlo a Buenos Aires”, sostuvo el abogado Fernández.

Qué dijo sobre la causa de Nievas

Fernández recordó que Nievas se desempeñó como capataz general entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Según explicó, ese período corresponde a la gestión del exintendente Carlos Mazapac, ya que Castro todavía no estaba al frente de la Municipalidad de Angaco.

“Castro no estaba en la intendencia cuando se produjeron los hechos por los que Nievas fue condenado. No puedo entender cómo una persona que no era intendente podía armarle una causa por hechos que se produjeron con bienes de la propia Municipalidad y durante otra gestión”, afirmó.

El abogado también se refirió a la investigación por una obra vinculada a una red de agua. Según su relato, la Justicia intervino luego de que se detectara una obra paralela y, durante una excavación, se encontraran cañerías que terminaban en viviendas pertenecientes a Nievas.

“Las máquinas eran del municipio, la obra y el personal que trabajó eran del municipio y los caños y todo el material también eran del municipio”, aseguró Fernández.

Según el abogado, durante el proceso declararon numerosos testigos y la sentencia estableció responsabilidades por los hechos investigados. “Estamos hablando de no menos de 20 o 30 testigos que han declarado”, señaló.