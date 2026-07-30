La Justicia formalizó este miércoles la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el intendente de Angaco, José Castro, en una causa en la que se lo investiga por los presuntos delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso real.

El intendente José Castro y otros tres imputados quedaron formalmente vinculados a la causa. FOTO DIARIO HUARPE.

La audiencia estuvo a cargo del juez Gerardo Javier Fernández Caussi, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la apertura formal de la investigación respecto de Castro. Además, resolvió avanzar con la formalización de la IPP para Alberto Andrés de los Ríos, Roberto Carlos López y Ricardo Alejandro Paredes, quienes quedaron vinculados a la causa por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Con la resolución judicial, la Fiscalía contará con un plazo de siete meses para desarrollar la investigación, reunir pruebas y avanzar con las medidas procesales previstas en el Código Procesal Penal.

En la misma audiencia también se resolvió imponer medidas de coerción de menor intensidad a los imputados, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal. Entre ellas, deberán fijar domicilio, someterse al proceso judicial, permanecer a disposición de la Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar la investigación. Estas obligaciones regirán durante el mismo plazo de siete meses fijado para la Investigación Penal Preparatoria.

La formalización de la investigación no implica una condena ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los imputados, sino que habilita el desarrollo de la etapa investigativa, durante la cual la Fiscalía deberá producir las pruebas necesarias para determinar si corresponde o no elevar la causa a juicio.