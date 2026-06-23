El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria en una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez y la audiencia quedó fijada para el próximo 30 de junio.

En el mismo expediente también fue convocado a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, en el marco de una investigación que analiza movimientos financieros y operaciones que buscan determinar el origen de determinados fondos.

La causa gira en torno a la relación del exlegislador con el empresario Federico Machado, conocido como “Fred”, quien fue condenado recientemente en Estados Unidos tras admitir delitos vinculados al fraude y lavado de dinero, además de haber sido investigado por maniobras ligadas al narcotráfico.

Según la hipótesis de la fiscalía, Espert habría recibido dinero de Machado e intentado darle apariencia legal mediante distintas operaciones, entre ellas la compra de vehículos de alta gama —como un BMW y un Lexus— y aportes a un fideicomiso denominado Dunas.

Uno de los puntos centrales de la investigación es una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020. De acuerdo con la documentación analizada, ese monto formaba parte de un contrato que ascendía a un millón de dólares.

El exdiputado sostuvo públicamente que esos fondos correspondían a un acuerdo de consultoría para asesorar a Machado en un emprendimiento minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa versión al señalar que Espert nunca viajó a ese país, que las explotaciones no estaban operativas y que no existen pruebas concretas de tareas profesionales realizadas.

En este contexto, la Justicia dispuso además medidas cautelares sobre el patrimonio del dirigente. Actualmente, tiene sus bienes inhibidos, por lo que no puede vender propiedades ni disponer libremente de sus fondos, salvo para gastos autorizados.

La citación a indagatoria representa un paso clave en el expediente, ya que permitirá avanzar en la definición de responsabilidades penales y determinar si existieron maniobras destinadas a blanquear dinero de origen ilícito.