José Luis Tapia tenía 63 años y era un querido vecino del barrio Alto Verde, en Calingasta. Su muerte, ocurrida este viernes 30 de octubre, generó tristeza entre los habitantes de la localidad, donde era conocido y apreciado. El hombre tenía síndrome de Down y compartía su vivienda con una sobrina, quien lo encontró sin vida cuando fue a despertarlo para desayunar.

Según confirmaron fuentes judiciales, Tapia residía en una casa del barrio Alto Verde, ubicado en las inmediaciones de Villa Calingasta. Era una persona conocida por los habitantes de la zona, por lo que la noticia de su fallecimiento causó pesar entre quienes lo conocían.

Quién era José Luis Tapia, el vecino que murió en Calingasta

José Luis Tapia tenía 63 años, vivía con síndrome de Down y estaba acompañado por su familia, con la que compartía su vida cotidiana en el barrio Alto Verde.

El hombre residía junto a una de sus sobrinas, quien fue precisamente la persona que descubrió su fallecimiento durante las primeras horas del viernes.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales, Tapia era un vecino querido en la comunidad. Su muerte tuvo repercusión entre los habitantes de ese sector de Calingasta, donde era conocido desde hacía tiempo.

Su sobrina fue a despertarlo y descubrió que había fallecido

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 30 de octubre, cuando la mujer se acercó a la habitación de su tío para despertarlo y ofrecerle el desayuno, como parte de la rutina familiar.

Sin embargo, al intentar despertarlo, advirtió que no reaccionaba. El hombre permanecía acostado en su cama y no respondía a los llamados.

Ante esta situación, la sobrina se comunicó inmediatamente con la guardia del Hospital Aldo Cantoni. Un efectivo policial de la Comisaría 16.ª que prestaba servicio adicional dio aviso al personal médico.

Minutos después, una ambulancia llegó hasta el domicilio y los profesionales de la salud constataron que Tapia ya no presentaba signos vitales.

Investigan las causas de su muerte

La muerte de José Luis Tapia es investigada por la UFI Delitos Especiales, debido a que todavía no se determinaron las causas del fallecimiento.

Según indicaron las fuentes, el hombre no registraba antecedentes de enfermedades y sus familiares desconocían que estuviera atravesando algún problema de salud.

Durante la inspección de la vivienda, efectivos de la Comisaría 16.ª y peritos judiciales no encontraron elementos sospechosos. Tampoco observaron signos de violencia o indicios de intoxicación en el cuerpo.

No obstante, ante la imposibilidad de establecer la causa del deceso, ningún profesional médico extendió el certificado de defunción.

Por disposición de la ayudante fiscal Agostina Pérez, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Laboratorio Forense del Poder Judicial, en Rivadavia, para la realización de una autopsia.

Hasta el momento, la investigación se encuentra caratulada como actuaciones por muerte sin asistencia médica, a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer qué ocurrió.

Mientras avanza la investigación judicial, la comunidad de Alto Verde atraviesa la tristeza por la pérdida de José Luis Tapia, un vecino conocido y querido en la localidad calingastina.