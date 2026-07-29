La causa comenzó a mediados del 2025, cuando dos jóvenes que caminaban por la ciudad encontraron una tarjeta SD tirada y decidieron llevársela para resetearla. Al conectar el dispositivo a una computadora, hallaron una carpeta con el nombre “Ultrasectreto” que contenía imágenes de abuso sexual en la infancia y acudieron automáticamente a la Justicia.

Desde el Poder Judicial se iniciaron las averiguaciones correspondientes para poder identificar al menor y determinar quiénes eran los responsables del delito. De acuerdo a la investigación, los perpetradores serían los padres del niño, un docente y su esposa. Según los peritajes realizados por personal especializado en Delitos Tecnológicos, las fotografías habrían sido tomadas por la mujer, quien se las envió a su pareja y a una tercera persona que no ha sido identificada.

Con estos hallazgos, se ordenó un allanamiento a la casa y ambos adultos fueron detenidos. Actualmente, el matrimonio se encuentra en libertad, con una imputación por delito de producción y facilitación agravada de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. La pena puede ser de cuatro a ocho años de prisión.

La investigación también incorporó una acusación por acoso sexual contra el hombre, cuyas víctimas serían sus compañeras de trabajo. El docente está imputado por realizar "upskirting“, una práctica de acoso que consiste en tomar fotos o vídeos por debajo de la ropa sin consentimiento de la persona fotografiada.

El fiscal Javier Giaroli, a cargo de la Secretaría de Delitos Informáticos de la Segunda Circunscripción Judicial, finalizó la investigación y elevó la causa a juicio oral. Ahora, resta que se fijen las audiencias preliminares y la fecha de cuándo se iniciará el proceso.