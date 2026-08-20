La organización social Jóvenes para Jóvenes prepara un gran festejo del Día de las Infancias en el Barrio Rivadavia Norte, este próximo 30 de agosto (desde las 15 hs.), por calle Manuel Zavalla, entre Ramón Cano y Eva Duarte de Perón.

La jornada proyecta convocar a unos 150 niños y reunir a cerca de 200 personas entre familias y vecinos del barrio. Esta actividad solidaria contará con una chocolatada, entrega de galletas, masitas y bolsitas de golosinas, además de juegos, shows, sorteos y regalos. La iniciativa es impulsada por este grupo vecinal con trayectoria en actividades solidarias en el departamento y busca ofrecer no solo una celebración infantil, sino también un espacio de integración para la comunidad.

Actualmente se encuentran gestionando diversas colectas para recibir donaciones de instituciones públicas y privadas, como también aportes particulares de los vecinos del barrio.

Después de haber realizado un gran locro solidario para celebrar el 25 de mayo, ahora viene una gran merienda comunitaria para darle felicidad y alegría a los más pequeños.

Jóvenes para Jóvenes, es una organización que está integrada por jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores, que están vinculados al trabajo social en los territorios.

A través de redes sociales y comunitarias, articulan una red de contención necesaria en este tiempo de depresión, precarización y recesión económica.

“Somos trabajadores, profesionales y estudiantes de diferentes sectores dispuestos a colaborar y ayudar, porque creemos que es importante interactuar con la comunidad y empezar a construir un nuevo sentido de comunidad, en recuperar la empatía e invitar a otros que se sumen a construir una fuerza colectiva”, dijo uno de los referentes Lautaro Giménez.

Esta experiencia, tuvo su origen el año pasado y resultó satisfactoria, al igual que el locro realizado en mayo. Por entonces, con el esfuerzo solidario se lograron repartir entre 150 y 200 porciones.

“Fue un locro muy grande para tanta gente que pudo comer y juntamos tablones, sillas y así, muchos vecinos pudieron almorzar en un día muy especial. Trabajamos unos 20 voluntarios y propusimos celebrar con los demás, la idea de patria y comunidad, que entre todos podemos ayudarnos y darnos una mano”, dijo Lautaro.

Con ese mismo espíritu, se buscará afianzar dichos valores también con los niños y niñas del barrio para el próximo fin de semana. Jóvenes Para Jóvenes trabaja de esta manera desde abril del año pasado. “Entendemos que es muy positiva una interacción con la comunidad, meternos en los barrios populares y salirnos un poco de las esferas del ámbito académico. Poner en práctica estas experiencias y conocimientos de manera interdisciplinaria es parte de nuestros objetivos como organización”, contó Lautaro.

Además, les permite tener una lectura más cercana y contundente de la realidad social en los lugares donde trabajan. “En estos días vemos hay una ola de desigualdades muy fuerte, hay una situación muy hostil en las calles de los barrios y buscamos transformar para que se viva mejor”, expresó el joven voluntario.

Aportes

Para hacer donaciones y colaboraciones se pueden contactar al siguiente enlace en Instagram @jovenesparajovenesj y por WhatsApp: 2647407276.