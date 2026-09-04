La Cámara de Jóvenes Proveedores Mineros de San Juan (Cademi) inició un proceso de expansión territorial que la llevará a sumar socios de Calingasta y del Gran San Juan, un movimiento que busca consolidar una red de jóvenes empresarios de toda la provincia ante el crecimiento de la actividad minera. Este año ya sumaron empresarios de Jáchal.

Cademi nació en Iglesia como la primera cámara de jóvenes proveedores mineros del departamento y actualmente es la única en su tipo en toda la provincia. Con más de 30 socios, la entidad decidió abrir su espectro de acción para incluir a jóvenes emprendedores de otros departamentos.

José Silva, presidente de la cámara, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que la decisión responde a la necesidad de unir fuerzas ante lo que describió como un "tsunami minero" que se avecina.

"Cademi nació siendo la primera cámara de jóvenes proveedores mineros de Iglesia y actualmente somos la única cámara de jóvenes proveedores mineros de la provincia. Por eso, al ser la única entidad que nuclea a los jóvenes proveedores mineros de la provincia de San Juan, empezamos a entender que teníamos que abrir un poco más el abanico de oportunidades a todos los jóvenes empresarios y emprendedores de los distintos departamentos", sostuvo.

El proceso de expansión comenzó a principios de este año con la incorporación de socios de Jáchal, que actualmente representan menos del 20% del total de miembros, aunque Silva aclaró que aún no tienen una cifra exacta desagregada.

"Arrancamos con Jáchal, que sería el anillo dos, por así decirlo, en materia de comunidad. Y actualmente la idea es sumar Calingasta, Barreal y también sumar a todo el empresariado del Gran San Juan", detalló.

Para concretar esa expansión, Silva confirmó que en los próximos días viajará a Calingasta para reunirse con el sector empresarial de la zona y que también mantendrá encuentros con jóvenes empresarios del Gran San Juan. "Estamos viendo cuál va a ser la estructura jurídica que van a llevar estas delegaciones que vamos a tener en los demás departamentos", explicó.

Reunión con el Vicegobernador

En el marco de esta estrategia de crecimiento y articulación, Silva se reunió en la Legislatura con el vicegobernador Fabián Martín, un encuentro que la cámara publicó en sus redes sociales bajo el lema "El futuro de la minería se construye hoy".

Silva explicó que la reunión surgió a partir de una convocatoria del funcionario y que en ella plantearon la necesidad de "previsibilidad y planificación" para el sector.

"Me interesa mucho el tema de la previsibilidad para que haya una planificación y poder analizar todo lo que viene, el futuro de la minería para la provincia y más que nada el impacto en la comunidad", señaló.

El dirigente agregó: "Hay muchos desafíos por delante en materia de formación y empleabilidad. La mano de obra no calificada del departamento busca esa previsibilidad y planificación para subir la mano de obra semicalificada, cosa de que no siempre el iglesiano sea un empleo raso, sino que pueda llegar a estar calificado."

Uno de los ejes de la reunión fue la necesidad de articular entre el Estado, las instituciones, los proveedores y las operadoras. "Se planteó tener un diálogo más fluido, un feedback más orgánico para poder articular bien entre el Estado, las instituciones y los proveedores como también las operadoras para poder insertar a más proveedores de la comunidad", detalló Silva.

En ese marco, el presidente de Cademi planteó la necesidad de contar con mejores herramientas financieras. "Se planteó analizar cómo hablar con el Banco San Juan para tener un poco más de herramienta a la hora de lo que sería tomar crédito, porque todos sabemos que parte del crecimiento viene de la mano de un apalancamiento crediticio", explicó. "Estamos buscando la suma de crédito y buscando más facilidad y herramientas para poder brindarle a los socios de Cademi."

El Vicegobernador, según Silva, se comprometió a "tener una mesa de diálogo, de articulación, de que empecemos a trabajar más en conjunto".

Parque industrial de Iglesia, una deuda pendiente

Otro de los temas que Silva abordó con el Vicegobernador fue la necesidad de infraestructura para que las empresas se instalen en Iglesia. "Yo soy un convencido de que el crecimiento en Iglesia, que no hubo, viene de la mano de la falta de infraestructura. Lo que buscamos justamente es territorializar que las empresas se instalen en Iglesia", sostuvo.

El dirigente explicó que el parque industrial municipal de Iglesia aún no está definido en su modelo de gestión. "No está bien definido. Todavía no me lo han sabido definir porque ni siquiera lo tienen definido eso en la municipalidad", afirmó.

Silva detalló que hasta el momento solo se ha hecho parte del cierre perimetral y se encontró agua, pero aún no se licitó el movimiento de suelo ni se definió cómo se entregarán las parcelas. "Si va a ser una concesión, si va a ser un alquiler, si se van a donar, eso no está establecido", señaló.

El presidente de Cademi advirtió que la falta de infraestructura impide que las empresas se radiquen en el departamento. "Estamos prometiendo sobre lo que no existe", afirmó.