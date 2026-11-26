El Teatro del Bicentenario será escenario de una noche dedicada al arte y la inclusión, con la participación de jóvenes y adultos con discapacidad que forman parte del Centro Vida Nueva. La actividad busca visibilizar sus producciones artísticas y promover el derecho a la participación plena en la vida cultural.

La función reunirá dos propuestas teatrales creadas y protagonizadas por los integrantes del espacio: “Así se siente mi mundo” y “Libres por unos minutos”. La jornada contará también con la música en vivo de la banda Sala 3.

Desde el Centro Vida Nueva desarrollan un trabajo sostenido en las áreas de teatro y música, con espacios de creación colectiva en los que los jóvenes y adultos participan de sus propios procesos expresivos y producciones escénicas. El grupo teatral forma parte de la vida institucional y presenta sus obras regularmente, además de participar en encuentros y festivales.

Entre sus experiencias recientes se destaca su participación en las ediciones 2025 y 2026 del Festival Nacional Desafiarte, realizado en Córdoba. En ese encuentro, que reúne distintas expresiones artísticas vinculadas a la discapacidad, el grupo presentó “Libres por unos minutos”, una adaptación de “Los desolladores de estatuas”, de Alfonsina Storni, que tuvo una buena repercusión.

La presentación en el Teatro del Bicentenario será una oportunidad para acercar al público el trabajo que realizan desde la institución y compartir una experiencia escénica construida desde la diversidad. La propuesta también busca reconocer el arte como una herramienta de expresión, comunicación y transformación social.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través de TuEntrada.com o en la boletería del Teatro del Bicentenario.

La actividad es organizada por el Centro Vida Nueva, dependiente de la Escuela de Educación Especial Aleluya, e invita a la comunidad a encontrarse con distintas formas de sentir, expresar y habitar el mundo a través del arte.

Información de la función