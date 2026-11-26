El banco estadounidense JP Morgan advirtió que los bonos argentinos ya descuentan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de signo político en las elecciones presidenciales de 2027. En su informe de perspectivas económicas, la entidad planteó que su escenario base es la continuidad de las políticas del Gobierno de Javier Milei, aunque alertó que una contienda ajustada podría generar nuevas tensiones financieras.

El documento, titulado Argentina 2027 Economic Outlook y firmado por Diego Pereira y Lucila Barbeito, señala que los activos argentinos atravesaron una fuerte presión generalizada. Según el banco, una reacción adversa del mercado ante un posible cambio de rumbo podría impactar en el peso, los bonos y las reservas internacionales.

Qué descuentan los mercados

De acuerdo con el análisis, los precios de los bonos incorporan una posibilidad cercana al 50% de un cambio de régimen político. Esa percepción explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen para mantener activos argentinos.

JP Morgan sostuvo que, si continúa el rumbo económico actual, podrían preservarse el superávit fiscal, las bandas cambiarias y la acumulación de reservas. En cambio, un giro político podría volver a poner en discusión el ajuste de las cuentas públicas y el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Las proyecciones de crecimiento e inflación

Para 2027, la entidad proyectó un crecimiento de la economía argentina del 1,8%, con una expansión anualizada de entre 3% y 4% durante el primer semestre. Sin embargo, estimó que la actividad podría desacelerarse hasta niveles cercanos a cero en la segunda mitad del año, por la incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva.

En materia de precios, JP Morgan calculó que la inflación cerrará 2026 cerca del 31% y llegará al 23% en diciembre de 2027. Esta última previsión se ubica por encima del 18% contemplado en el Presupuesto nacional para ese año.

El frente externo y el equilibrio fiscal

El informe también destacó el crecimiento de las exportaciones de energía, minería y productos agropecuarios como factores que podrían fortalecer la disponibilidad de dólares. Para 2027, proyectó ventas al exterior por US$106.800 millones, con aportes importantes de Vaca Muerta y los nuevos emprendimientos mineros.

En cuanto a las cuentas públicas, el banco estimó un superávit primario del 1,3% del PBI para 2027, con un equilibrio fiscal total. No obstante, advirtió que la campaña electoral podría volver a generar volatilidad y poner a prueba los mecanismos de contención financiera del país.