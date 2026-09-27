JP Morgan recortó su previsión de crecimiento para la economía argentina durante 2026, luego de conocerse el fuerte retroceso de la actividad registrado en julio. El banco de inversión estadounidense pasó de proyectar un crecimiento del 2,7% al 1,5% para todo el año.

La modificación se produjo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una caída mensual del 2,9% en la actividad económica durante julio. En la comparación interanual, el retroceso fue del 1,4%, según los datos oficiales.

Una caída que superó las expectativas

El resultado de julio estuvo por debajo de las previsiones que tenía JP Morgan para ese período. La entidad esperaba una baja cercana al 1% mensual, pero el dato finalmente mostró una contracción significativamente mayor.

Según el análisis del banco, julio registró el peor desempeño mensual de la actividad económica desde abril de 2020. La caída también dejó a la actividad 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo, de acuerdo con las estimaciones difundidas tras el dato oficial.

La posibilidad de una recesión técnica

JP Morgan proyectó además una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre de 2026. La economía argentina ya había registrado una caída desestacionalizada del 0,6% durante el segundo trimestre.

Si la actividad vuelve a retroceder entre julio y septiembre, Argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción. Ese escenario es el que habitualmente se utiliza para identificar una recesión técnica, aunque todavía deben conocerse los datos oficiales de agosto y septiembre.

El escenario para 2026

Con la nueva estimación, JP Morgan espera que la economía argentina crezca 1,5% durante 2026. La revisión representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto de la proyección de 2,7% que la entidad había difundido previamente.