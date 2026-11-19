La causa judicial que tiene como protagonista al cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino sumó un nuevo reclamo por parte de Bruno Fernández. El denunciante utilizó sus redes sociales para asegurar que el músico todavía no cumplió con el pago del dinero pactado en la Justicia tras una denuncia por estafa en la compra de un vehículo.

Según explicó el damnificado, ya pasaron dos meses desde la última audiencia celebrada en Tribunales y aún no recibió ninguna de las cuotas establecidas. A través de un fuerte descargo público, Fernández expresó su malestar por la demora y cuestionó la actitud del artista frente al compromiso asumido ante los magistrados.

"Te sigo esperando, sigo esperando la cuota miserable que la Justicia te dio para pagarme los $5.000.000 que me estafaste", escribió en su publicación. En el mismo mensaje recordó que el litigio lleva más de un año y medio, tiempo en el que debió costear honorarios de abogados y realizar múltiples presentaciones judiciales para intentar recuperar su capital.

Asimismo, el denunciante criticó que durante la audiencia previa Rufino intentó condicionar el desembolso del dinero a que cesaran las críticas públicas en su contra. "En la última audiencia pusiste condiciones que ibas a pagar si no te seguía escrachando. ¿Qué querés que me quede con los brazos cruzados cuando la sigo luchando y vos seguís sin pagarme?", manifestó.

El origen del conflicto se remonta a febrero, cuando ambos realizaron una operación comercial por un automóvil Fiat Uno Fire. De acuerdo con el relato de Fernández, entregó su coche al cantante y recibió a cambio una motocicleta Honda CG 190cc modelo Repsol junto con una transferencia de $300.000 realizada a través de Mercado Pago.

El inconveniente legal apareció al momento de gestionar la transferencia de dominio, ya que el rodado estaba registrado a nombre de una persona fallecida. Ante la imposibilidad de completar el trámite, Fernández devolvió el vehículo y Rufino se habría comprometido a reintegrar el dinero en un plazo de 30 días, promesa que nunca se concretó.

Tras la denuncia formal, la defensa del músico propuso una suspensión de juicio a prueba, medida que contó con el aval de la Fiscalía y de la querella. El acuerdo de probation obligaba al artista a devolver la suma millonaria en cuotas a partir de octubre, bajo la condición solicitada en la audiencia de evitar nuevas exposiciones en redes sociales.