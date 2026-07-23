La continuidad de Juan Fernando Quintero en River Plate quedó envuelta en una fuerte incertidumbre luego de las explosivas declaraciones que el futbolista realizó durante sus vacaciones. El colombiano cuestionó públicamente al entrenador Eduardo Coudet, aseguró que nunca fue una prioridad para el cuerpo técnico y admitió que analiza una salida del club.

La polémica se desató después de que Quintero solicitara una licencia de una semana por motivos personales, lo que postergó su regreso a los entrenamientos previstos para este jueves. La situación alimentó las versiones sobre una posible salida del mediocampista, quien perdió protagonismo desde la llegada del "Chacho" Coudet y tuvo escasa participación en el segundo semestre.

Consultado sobre la situación del colombiano, Coudet había afirmado en conferencia de prensa que el futbolista debía reincorporarse este jueves. Sin embargo, Quintero desmintió esa versión y aseguró que su situación ya había sido conversada con la dirigencia antes del Mundial.

"El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui, entonces si lo dijo, lo habrá sentido así, pero seguramente no tenga conocimiento de la situación porque el 30 tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial", afirmó.

El colombiano fue aún más contundente al referirse al lugar que ocupa dentro del plantel.

"Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio. Están instalando algo porque yo no he hablado con el entrenador tampoco", expresó.

Quintero también recordó la poca participación que tuvo bajo la conducción de Coudet, incluso en los partidos decisivos de la temporada.

"Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad; incluso en el partido de la final jugué cinco minutos. Todo está claro. Son sus formas de jugar, sus conceptos futbolísticos y yo, como se lo dije una vez, siempre voy a respetar las decisiones que toma un entrenador", señaló.

En ese sentido, sostuvo que nunca tuvo conflictos personales con el técnico, aunque reconoció profundas diferencias en la manera de entender el juego.

"Como persona tengo la mejor relación con él, lo respeto y no tengo ningún problema, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente. Incluso lo hablamos", reveló.

El mediocampista también dejó en claro que su futuro es una incógnita y que ya mantiene conversaciones con la dirigencia para encontrar la mejor solución.

"No tengo nada contra el Chacho, le deseo lo mejor, pero después de todo lo que viví este semestre con él estoy buscando la mejor situación para mí y para el club. Lo saben todas las cabezas del club con las que tengo relación", aseguró.

Finalmente, Quintero remarcó el cariño que siente por River y expresó su deseo de que cualquier decisión beneficie a ambas partes.

"Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida y mi carrera. Pero hay situaciones que no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es buscar lo mejor para mí y para mi familia", concluyó.

Las declaraciones del colombiano reavivaron las especulaciones sobre una posible salida en este mercado de pases y dejaron expuesta la distancia futbolística que mantiene con Eduardo Coudet, en un momento de incertidumbre para uno de los jugadores más queridos por los hinchas de River.