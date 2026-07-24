Miles de trabajadores en España deberán revisar con atención cuándo les conviene retirarse. La Seguridad Social mantiene un esquema de coeficientes reductores que puede disminuir hasta un 21% el monto de la pensión para quienes decidan acceder a una jubilación anticipada voluntaria.

La penalización máxima alcanza a quienes adelanten su retiro 24 meses respecto de la edad legal y acrediten menos de 38 años y seis meses de aportes. En esos casos, la reducción se aplica de manera permanente sobre la prestación que percibirá el jubilado.

En cambio, quienes hayan realizado aportes durante más tiempo sufrirán descuentos considerablemente menores. Por ejemplo, un trabajador con al menos 44 años y seis meses cotizados que adelante su jubilación apenas un mes tendrá una reducción del 2,8%.

El sistema contempla distintos coeficientes según la cantidad de años cotizados y los meses de anticipación del retiro. Por eso, antes de iniciar el trámite, los especialistas recomiendan analizar cada caso para conocer el impacto económico que tendrá la decisión.

Las nuevas reglas generaron críticas de asociaciones de pensionistas, que consideran injusto que trabajadores con largas trayectorias laborales continúen siendo penalizados por jubilarse antes de la edad ordinaria. Sin embargo, el Gobierno español sostiene que estos coeficientes forman parte del esquema previsto para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.