La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante noviembre de 2026. Con la actualización, la jubilación mínima llegará a $444.158,46 y alcanzará los $514.158,46 con el bono extraordinario de $70.000, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $159.611.

El incremento responde a la inflación de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y se aplica mediante el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 30, según la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma fue reorganizado por los feriados vinculados con la visita del papa León XIV y las jornadas sin atención bancaria.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre

La jubilación mínima pasará a $444.158,46, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.988.765,82. Para quienes perciben la mínima, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000, que elevará el ingreso mensual a $514.158,46.

El refuerzo también alcanzará, según los requisitos establecidos, a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

La PUAM tendrá un haber de $355.326,77, que llegará a $425.326,77 con el bono. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez equivalentes al 70% de la mínima rondarán los $310.910,92, sin contar el adicional.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH

La Asignación Universal por Hijo aumentará a $159.611 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene habitualmente el 20% de la prestación hasta que se acrediten los requisitos sanitarios y educativos correspondientes.

Por este motivo, el depósito mensual directo será de $127.688,80, mientras que los $31.922,20 restantes quedarán sujetos al cumplimiento de esos requisitos.

Para los beneficiarios de AUH por hijo con discapacidad, el importe total llegará a $519.704, con un pago mensual del 80% equivalente a $415.763,20.

La Asignación por Embarazo (AUE) también alcanzará los $159.611, mientras que la asignación familiar por hijo para el primer rango de ingresos se ubicará alrededor de $79.816.

Calendario de pagos de ANSES en noviembre

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI 0: 11 de noviembre.

DNI 1: 12 de noviembre.

DNI 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI 5: 16 de noviembre.

DNI 6: 17 de noviembre.

DNI 7: 18 de noviembre.

DNI 8: 19 de noviembre.

DNI 9: 20 de noviembre.

Para quienes perciben jubilaciones superiores al primer rango de pago, las acreditaciones serán entre el 24 y el 30 de noviembre, con dos terminaciones de DNI por jornada.

En el caso de la AUH, los pagos comenzarán el 11 para DNI terminados en 0 y continuarán hasta el 25 para documentos finalizados en 9.

Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 11 y el 13 de noviembre, mientras que las demás asignaciones seguirán sus respectivos cronogramas.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

Los beneficiarios de San Juan y del resto del país podrán verificar sus liquidaciones mediante la plataforma Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El sistema permite consultar la fecha de cobro, el importe correspondiente y el lugar de acreditación, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

La actualización de noviembre alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, aunque el bono extraordinario continuará sin modificaciones en su valor de $70.000