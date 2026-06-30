Una jubilada sanjuanina de 77 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa bancaria luego de detectar que le habían sustraído 2.062 dólares de un préstamo personal que había solicitado. La causa ya es investigada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que busca determinar cómo se concretó la maniobra y quiénes fueron sus responsables.

La denunciante, de apellido De los Ríos, descubrió la situación cuando se presentó en la sucursal del Banco Galicia ubicada sobre avenida Libertador, antes de calle San Miguel, para abonar una cuota correspondiente a un préstamo de $2.900.000.

Mientras era atendida por un empleado de la entidad, le informaron que una parte del crédito había sido convertida a dólares y posteriormente debitada de su cuenta. Sorprendida por la noticia, la mujer solicitó revisar los movimientos bancarios y comprobó que el 5 de mayo figuraba una transferencia a terceros por un total de 2.062 dólares.

Según declaró en la denuncia, esa operación nunca fue realizada ni autorizada por ella. La jubilada sostuvo que ese mismo día únicamente había concurrido al banco para pagar una cuota del préstamo por $301.000 y que no efectuó ninguna transferencia de divisas.

Tras advertir la irregularidad, la mujer decidió modificar la contraseña de acceso a su cuenta bancaria como medida preventiva, con el objetivo de reforzar la seguridad de sus datos y evitar nuevos movimientos no autorizados.

Ahora, la investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que deberá analizar los registros de la cuenta, reconstruir la secuencia de las operaciones realizadas y establecer si se trató de un acceso indebido a la banca electrónica o de otra modalidad de fraude para identificar a los autores de la maniobra.