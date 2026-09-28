El programa Beneficios Anses permite a los jubilados y pensionados acceder a un ahorro directo en sus compras cotidianas. Para utilizar este beneficio en supermercados, farmacias y comercios de cercanía no se requiere realizar ninguna inscripción previa ni trámite presencial en las oficinas del organismo. El requisito principal consiste en pagar la totalidad de la compra utilizando la tarjeta de débito bancaria mediante la cual se percibe el haber mensual.

Al momento de abonar en la caja registradora, el titular debe presentar su documento de identidad y pagar con la tarjeta vinculada al cobro prestacional. Las rebajas comienzan desde el 10% y se otorgan bajo dos modalidades diferentes según el local adherido. En algunas grandes cadenas de supermercados el ahorro se aplica de manera inmediata en la factura de compra, mientras que en otros locales el beneficio funciona mediante la modalidad de reintegro, depositando el dinero devuelto en la misma cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles posteriores.

Es fundamental prestar atención a los topes de devolución fijados por cada establecimiento. Determinadas cadenas aplican un límite de $1000 por transacción o hasta $15000 mensuales, mientras que otras firmas comerciales otorgan un 10% en todos los rubros o un 20% en sectores específicos como perfumería y limpieza sin fijar un tope de reintegro. También existen promociones especiales donde los bancos acreditadores suman devoluciones adicionales que alcanzan los $20000 mensuales si se paga mediante aplicaciones de pago con código QR.

Los jubilados y pensionados sanjuaninos pueden consultar los comercios adheridos y las condiciones vigentes en el sitio oficial de Anses, en el apartado Beneficios Anses, para verificar de manera previa qué sucursales participan en la provincia. En esa plataforma web basta con filtrar por provincia, localidad y rubro para conocer con precisión qué días de la semana rige la promoción en cada supermercado antes de planificar las compras del mes.