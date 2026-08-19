El pedido para reconocer el trabajo realizado durante la feria judicial sumó ahora a los jueces. Al igual que el gremio de los empleados judiciales, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan solicitó a la Corte de Justicia que se establezca un mecanismo uniforme de licencia compensatoria para quienes sean convocados a prestar funciones durante el receso.

La presentación fue realizada el 23 de julio por el presidente del Colegio, Roberto Pablo Farina, mediante una nota dirigida a la Corte de Justicia de San Juan. El planteo apunta a revisar el régimen reglamentario vigente para el receso judicial invernal, contemplado en el Acuerdo General N.º 92/2018.

La propuesta busca que magistrados, funcionarios y empleados que sean convocados a cubrir turnos o cumplir tareas durante la feria puedan acceder a una licencia compensatoria por el trabajo realizado.

Desde el Colegio señalaron que el objetivo es establecer un criterio claro y uniforme para quienes deben continuar trabajando durante un período en el que la actividad judicial se encuentra reducida por el receso.

El planteo de los jueces se suma así al reclamo realizado por la Unión Judicial, el gremio que representa a los empleados del Poder Judicial. El sindicato había presentado ante la Corte un pedido similar el viernes 14 de agosto, con el objetivo de que se reconozca el trabajo realizado durante la feria judicial.

De esta manera, dos sectores que integran el Poder Judicial provincial coinciden en la necesidad de que exista algún mecanismo que contemple y compense las tareas desarrolladas durante el receso.

Qué propone el pedido

La iniciativa presentada por el Colegio de Magistrados busca que la licencia compensatoria no dependa de criterios diferentes según el organismo o la función desempeñada, sino que exista un mecanismo uniforme para todos aquellos que sean convocados a trabajar durante la feria.

El planteo alcanza a quienes efectivamente sean llamados a prestar servicio durante el receso y pretende que las tareas realizadas puedan ser reconocidas mediante días de licencia posteriores.

La discusión se centra, de esta manera, en cómo debe contemplarse la situación de quienes deben mantener sus funciones durante la feria por las necesidades propias del servicio de Justicia.

La Corte todavía no tiene plazo para responder

Por el momento, la Corte de Justicia de San Juan no tiene un plazo determinado para responder al pedido realizado por el Colegio de Magistrados. Esto significa que todavía no existe una fecha establecida para conocer si el máximo tribunal provincial aceptará revisar el régimen vigente y avanzar en la implementación de una licencia compensatoria.

Mientras tanto, el pedido de los jueces, sumado al planteo presentado días atrás por los empleados judiciales, vuelve a poner en discusión dentro del Poder Judicial sanjuanino el reconocimiento del trabajo realizado durante las ferias judiciales.

La eventual implementación de un mecanismo único permitiría establecer de antemano cómo se compensará a quienes sean convocados a prestar funciones durante esos períodos y evitaría que el reconocimiento quede sujeto a criterios diferentes según cada dependencia o situación.

Por ahora, la decisión está en manos de la Corte de Justicia, que deberá analizar ambos planteos y determinar si corresponde modificar o revisar el régimen vigente.