San Juan tendrá este jueves 10 de junio una jornada marcada por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día y la presencia de neblina, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La madrugada comenzará con una temperatura cercana a los 7°C y bancos de neblina. Hacia la mañana, el frío se hará sentir con mayor intensidad, ya que la mínima prevista será de 4°C, mientras continuará la escasa visibilidad en distintos sectores de la provincia.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Con el avance de las horas, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará parcialmente nublado durante la tarde. En ese período se espera la temperatura más alta de la jornada, con una máxima estimada en 16°C.

Durante la noche persistirá la nubosidad parcial y el termómetro descenderá hasta los 11°C, manteniendo condiciones estables.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la madrugada, mientras que desde la mañana y hasta la noche oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora. La dirección predominante será del sur en las primeras horas y luego rotará al norte durante el resto del día.

El pronóstico no anticipa precipitaciones para ninguna franja horaria, por lo que la jornada se desarrollará sin lluvias y con tiempo estable en toda la provincia.