Provinciales
Jueves con neblina y tendrá una mínima de 4ºC en San Juan
POR REDACCIÓN
San Juan tendrá este jueves 10 de junio una jornada marcada por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día y la presencia de neblina, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La madrugada comenzará con una temperatura cercana a los 7°C y bancos de neblina. Hacia la mañana, el frío se hará sentir con mayor intensidad, ya que la mínima prevista será de 4°C, mientras continuará la escasa visibilidad en distintos sectores de la provincia.
Con el avance de las horas, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará parcialmente nublado durante la tarde. En ese período se espera la temperatura más alta de la jornada, con una máxima estimada en 16°C.
Durante la noche persistirá la nubosidad parcial y el termómetro descenderá hasta los 11°C, manteniendo condiciones estables.
En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la madrugada, mientras que desde la mañana y hasta la noche oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora. La dirección predominante será del sur en las primeras horas y luego rotará al norte durante el resto del día.
El pronóstico no anticipa precipitaciones para ninguna franja horaria, por lo que la jornada se desarrollará sin lluvias y con tiempo estable en toda la provincia.