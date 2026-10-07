Un hombre de 29 años fue detenido por el FBI en Estados Unidos después de realizar amenazas mientras jugaba Fortnite. El caso comenzó cuando Epic Games, desarrolladora del videojuego, reportó a las autoridades federales declaraciones realizadas por el jugador durante un chat de voz.

El detenido fue identificado como Edward Lee Frith, residente de Alabama, quien utilizaba dentro del videojuego el nombre WagesOfNinja. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, durante una partida habría realizado amenazas contra agentes federales y otras personas.

La amenaza que quedó registrada en el videojuego

De acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Justicia, Frith habría cuestionado durante la conversación si el FBI se presentaría en su domicilio y agregó que, en ese caso, también les dispararía a los agentes. Las autoridades también señalaron que durante las conversaciones habría hablado de matar a otra persona y de posibles acciones violentas contra un policía.

Epic Games realizó el 20 de septiembre una divulgación voluntaria de emergencia al FBI, a partir de las expresiones registradas en la plataforma. La empresa entregó información vinculada con la cuenta y otros datos que permitieron a los investigadores avanzar en la identificación del jugador.

Lo detuvieron tres días después

Con la información aportada por Epic, los investigadores lograron vincular la cuenta de Fortnite con Frith. Según los documentos del caso, la cuenta había registrado más de 1.700 accesos desde direcciones IP geolocalizadas en Alabama.

El FBI lo detuvo el 23 de septiembre, apenas tres días después de que Epic comunicara las amenazas a las autoridades. El hombre quedó acusado de un delito federal relacionado con comunicaciones amenazantes interestatales. Posteriormente se declaró no culpable y permanece detenido a la espera del proceso judicial.

Cómo funciona el registro de voz de Fortnite

El caso también puso el foco en el sistema de moderación de voz de Fortnite. Según la información disponible, cuando la función de reportes está habilitada, puede capturarse el audio reciente del chat para que un jugador lo envíe a Epic como parte de una denuncia.

La compañía sostiene que no puede acceder a esas grabaciones si no se activa el sistema de reportes y un participante no envía el audio. En este caso, el expediente judicial no detalla exactamente cómo Epic obtuvo inicialmente las grabaciones que luego fueron entregadas al FBI.