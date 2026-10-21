Jugadores de hockey de la UNSJ aprendieron a enfrentar la frustración deportiva

Los jugadores de hockey sobre césped masculino de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) participaron de una capacitación destinada a aprender a manejar la frustración y mejorar la toma de decisiones dentro y fuera del campo de juego. La actividad se desarrolló en el SUM del Complejo Deportivo El Palomar, en el marco del programa Construyendo Valores, impulsado por la Secretaría de Deporte del Gobierno de San Juan.

El encuentro se denominó “Manejo de la frustración para la toma de decisiones efectivas” y estuvo a cargo de la licenciada Eliana Lepez, Master Coach. Durante la jornada, los deportistas trabajaron con herramientas prácticas para reconocer, comprender y gestionar las emociones que aparecen tanto en la competencia como en la vida cotidiana.

La gestión emocional como parte del rendimiento deportivo

Uno de los ejes de la capacitación fue identificar las situaciones personales y deportivas que generan frustración, además de reconocer los pensamientos, las emociones y las reacciones que pueden influir en el desempeño de los jugadores. También se abordó el diálogo interno, entendido como los pensamientos e interpretaciones que condicionan la manera de responder ante situaciones adversas.

Durante la actividad, se analizó cómo el estrés y la tensión emocional pueden afectar la concentración, la precisión de los movimientos y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. A través de ejercicios de reflexión y propuestas prácticas, los participantes identificaron sus propios patrones de pensamiento y exploraron estrategias para responder de forma más consciente y efectiva.

Construyendo Valores: formación dentro y fuera de la cancha

La capacitación también permitió reflexionar sobre la importancia de la gestión emocional en la dinámica de un equipo, donde las respuestas individuales pueden influir en la motivación, la convivencia y el funcionamiento colectivo. De esta manera, el trabajo apuntó a fortalecer herramientas que contribuyan tanto al rendimiento deportivo como a las relaciones entre compañeros.

Desde el programa Construyendo Valores se promueve una formación integral que contempla no solo la preparación física y técnica, sino también el desarrollo de habilidades mentales, emocionales y valores personales. El objetivo es que los deportistas puedan trasladar los aprendizajes a su vida cotidiana y fortalecer su bienestar, sus vínculos interpersonales y el trabajo en equipo.

La iniciativa forma parte de las acciones de acompañamiento que impulsa la Secretaría de Deporte del Gobierno de San Juan para promover el crecimiento integral de los deportistas sanjuaninos. En ese marco, la capacitación en El Palomar incorporó la gestión de las emociones como una herramienta para afrontar los desafíos deportivos y personales.