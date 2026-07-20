El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo a parte del plantel subcampeón del mundo llegó al hangar, donde fueron recibidos por una delegación del Regimiento de Granaderos que tocó algunas de las canciones representativas de la selección argentina como “Muchachos”.

La banda de Granaderos recibió al plantel con una fanfarria en el hangar de Aerolíneas Argentinas.

Una segunda aeronave trajo a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y esperaron por sus seres queridos en el predio de la AFA en Ezeiza.

Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y Claudio Tapia fueron los primeros en bajar

Los primeros en bajar del avión fueron ayudantes e integrantes del equipo que envió la Asociación del Fútbol Argentino a Estados Unidos.

Posteriormente, tras saludar a los pilotos y asistentes de vuelo, el primero de los jugadores que bajó fue Nicolás Otamendi, acompañado por Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Detrás empezaron a bajar el resto de los jugadores como Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, entre otros.

Una multitud ovacionó a los jugadores durante la caravana.

Los micros transportaron a los jugadores hacia el predio de AFA.

A pesar del frío y la lluvia, cientos de hinchas se acercaron para recibir a la selección.

Con Lionel Scaloni a la cabeza, el equipo argentino volvió al país tras el subcampeonato.

Los micros circularon por la autopista en una noche lluviosa.