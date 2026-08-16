Las ventas por el Día del Niño bajaron 2,5% interanual y el impacto fue especialmente fuerte en dos de los rubros más tradicionales de la fecha: Juguetería e Indumentaria. Según el relevamiento, ambos concentraron los mayores retrocesos frente al mismo festejo de 2025.

Las jugueterías registraron una caída del 4,8%, la más pronunciada entre los cinco sectores analizados. El ticket promedio se ubicó en $45.038, pero el mayor movimiento no alcanzó para compensar la menor capacidad de compra de las familias.

En los comercios se observó una clara inclinación hacia juguetes de menor precio y compras de último momento. A esto se sumó una fuerte competencia de bazares, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales, que ofrecieron alternativas de menor costo.

Menos poder de compra y problemas con las cuotas

El financiamiento también marcó diferencias entre los comercios. Algunos locales lograron impulsar operaciones mediante acuerdos específicos y planes de cuotas, mientras que otros señalaron una oferta insuficiente de crédito bancario.

La necesidad de generar ventas llevó a los comerciantes a utilizar promociones y descuentos para atraer clientes, aunque esto significó resignar parte de la rentabilidad en un contexto de fuerte competencia.

Indumentaria, segunda mayor caída

El otro rubro más afectado fue Indumentaria y accesorios, que registró una baja interanual del 4,1%, con un ticket promedio de $42.344.

El sector enfrentó un escenario complejo debido a un cambio en las prioridades de consumo. La indumentaria perdió peso como alternativa de regalo frente a otros productos vinculados específicamente con la celebración.

A esto se sumó la competencia de ferias y canales informales de comercialización, que ofrecieron opciones de menor precio.

Para intentar sostener el movimiento, los comercios aplicaron descuentos y promociones, una estrategia que permitió mantener los volúmenes cerca de los niveles del año pasado, aunque con márgenes más ajustados.

Un alivio, pero sin recuperación

El comportamiento de ambos rubros refleja una tendencia común: los consumidores demoraron las compras hasta último momento y buscaron opciones más económicas.

En ese contexto, el Día del Niño generó movimiento comercial, pero no alcanzó para revertir el escenario general. La fecha funcionó principalmente como un alivio temporal para la liquidez y la rotación de mercadería, sin generar una recuperación estructural del consumo.