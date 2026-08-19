El juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de su paciente Cristian Zárate tendrá este miércoles su segunda audiencia, en una jornada en la que podrían declarar tres médicos que también están imputados en la causa. El debate comenzó la semana pasada y se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los profesionales convocados son Daniel Enrique Zambrano García y Polansky Peláez Hoyos, ambos cirujanos plásticos, y Santiago Luis Olguín, médico anestesista. Según informó el abogado defensor de Lotocki, Claudio Lifschitz, los tres podrían prestar declaración durante la audiencia.

Después de esa instancia está previsto que comiencen los primeros testimonios de personas vinculadas a Zárate y al procedimiento que terminó con su muerte.

Entre los testigos citados se encuentran Romina Silvana Sicoli, pareja del empresario; Katherine Mailen Francavilla, quien trabajaba como su secretaria; Pablo Raúl Paura, amigo de Zárate; y Esteban Emanuel Oliva, efectivo de la Policía de la Ciudad que llegó al lugar después del episodio.

De qué está acusado Lotocki

Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, quien falleció después de someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía en abril de 2021.

De acuerdo con la acusación fiscal, el procedimiento implicó múltiples intervenciones sobre distintas partes del cuerpo. La investigación sostiene que el médico conocía los riesgos que implicaba la operación y que, ante la descompensación posterior del paciente, no habría adoptado las medidas necesarias para evitar el desenlace fatal.

El fiscal Pablo Rechini también señaló que Lotocki habría alterado el parte quirúrgico después de la muerte de Zárate. La acusación sostiene que el paciente presentó complicaciones luego de la intervención y que posteriormente sufrió una descompensación que derivó en un paro cardíaco y su fallecimiento.

En la primera audiencia, Lotocki se negó a declarar. También optaron por no hacerlo Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde (Cemeco), y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, acusada por un presunto encubrimiento agravado.

Quiénes están imputados

Además de Lotocki, llegaron a juicio por la muerte de Zárate los médicos Zambrano García, Peláez Hoyos y Olguín, junto con la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández y Torelli.

La instrumentadora Krzeczek, en tanto, enfrenta una acusación diferente: presunto encubrimiento agravado.

El debate está a cargo de los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que María Elisa Gaeta fue incorporada como cuarta jueza debido a la duración y complejidad prevista para el proceso. El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal María Luz Castany.

Lotocki permanece detenido desde octubre de 2023 y, además de este proceso, afronta otros cargos vinculados con lesiones gravísimas sufridas por pacientes que fueron atendidas por él.

El juicio continuará durante agosto y septiembre, con nuevas audiencias destinadas a incorporar testimonios y pruebas sobre la intervención quirúrgica y las circunstancias que rodearon la muerte de Zárate.