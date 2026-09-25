La causa por el accidente ocurrido en una tirolesa ubicada en inmediaciones del Dique de Ullum terminó este viernes con una condena para Luis Fernando Tanoni, quien reconoció su responsabilidad penal por las lesiones graves sufridas por una adolescente y acordó resolver el proceso mediante un juicio abreviado.

Tanoni fue condenado por el delito de lesiones culposas graves a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para realizar actividades recreativas de este tipo. La pena fue acordada durante una audiencia de control de acusación, cuando el expediente ya estaba en condiciones de avanzar hacia un juicio oral.

Luis Fernando Tanoni

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el domingo 27 de abril de 2025, alrededor de las 17. La adolescente, de 15 años, había concurrido al parque de aventura junto a su familia y realizó el recorrido de la tirolesa, que conectaba dos torres.

Para comenzar la actividad le colocaron un arnés, un mosquetón y una polea. Sin embargo, cuando apenas había recorrido unos metros, el sistema de seguridad falló y la joven cayó desde una altura aproximada de ocho metros.

La adolescente terminó impactando contra un vehículo que se encontraba debajo de la estructura. El automóvil amortiguó parte de la caída y evitó que el desenlace fuera todavía más grave. La joven sufrió lesiones de consideración y debió recibir atención médica.

A partir del accidente, la investigación se concentró en determinar qué había ocurrido con el sistema de seguridad y si existían fallas en los elementos utilizados para realizar la actividad.

Los peritajes y los informes incorporados al expediente detectaron distintas irregularidades. Uno de los puntos centrales fue que el mosquetón no había quedado correctamente cerrado, lo que permitió que el sistema se desprendiera cuando la adolescente inició el recorrido.

También se estableció que la polea utilizada no contaba con los avales de homologación correspondientes. A esto se sumó que los permisos del lugar se encontraban vencidos y no habían sido actualizados o revisados por el área de Bomberos.

La acusación sostuvo que esas condiciones de seguridad y la conducta atribuida a Tanoni tuvieron relación directa con el accidente y las lesiones sufridas por la adolescente.

Con la causa encaminada a juicio, este viernes Tanoni reconoció los hechos y aceptó su responsabilidad penal. De esta manera, el proceso terminó con la condena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para realizar actividades recreativas similares.